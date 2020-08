Sin dudas, Karina La Princesita ha sido una de las grandes revelaciones del Cantando 2020. La cantante tropical sorprendió a todo el público con este nuevo rol que se animó a enfrentar en su carrera. Incluso su personaje tuvo gran aceptación por los fanáticos, que se lo hacen saber todo el tiempo por medio de las redes sociales. Esta ronda fue muy especial para ella ya que vio todo tipo de actuaciones por parte de los participantes y se mostró muy emocionada al notar que algunos participantes no se tomaban con respeto la cumbia.

Sobre esto, hablaron en Los Ángeles de la Mañana con la jurado, que mientras hacía su descargo en una entrevista vía zoom, protagonizó un cómico momento. “¿Cuál es la deliberación entre ustedes, en este sistema que se están escuchando por los micrófonos. Se entienden, hablan todos juntos?” le preguntó de Brito. “Sí, ahora sí, nos escuchamos bien. Yo te decía…” alcanzó a decir la cantante cuando le tocaron el timbre de su casa.

“Perdón, pero me están por tocar el timbre” expresó Karina la Princesita. “Ahí está, ahí está. Andá a atender Karina si querés, te espero y me seguís contando” manifestó Ángel al escuchar el sonido del aparato y a los perros de la ex del Polaco, que reaccionaron al sonido del timbre. “Perdón, perdón” dijo la jurado mientras se levantaba para atender. “Ahí la retomamos a Karina, ¿llegó el súper, qué llegó Kari?” le consultó el conductor de LAM.

“No, me avisaron que me iban a cortar la luz” dijo entre risas la cantante tropical. “¿Te van a cortar la luz, no pagaste?” le consultó Ángel sorprendido. “No pagué” le respondió ella a modo de chiste, para luego explicar: “Sí, a veces cortan para arreglar otras cosas, pero falta, falta”. Recordemos que el cruce más fuerte de este ritmo lo vivió con Laura Novoa y su compañero luego de que sintiera que la representación de clown de la actriz en este ritmo no coincidía. Incluso se cruzó fuertemente con uno de los familiares de los participantes luego de que cuestionara su devolución.

“En Pasión de sábado, las chicas divinas con sus faldas cortas, ¿están subestimando la cumbia? El pelo largo en los varones ¿es insultante para quien? @kari_prince tal vez no lo hicieron como debían pero no quisieron herir a nadie” escribió en las redes sociales Mariel, la hermana de Patricio Arellano, el compañero de Laura en el Cantando 2020. Y Karina no dudó en responderle. “¿Ud. prestó atención a lo que dije? Siempre se la representa con la pollera corta y la bota larga LO CUAL ME PARECE BIEN, lo que no me gustó fue el clown en la cumbia, los sonidos orgásmicos y la forma de cantarla. Gracias” manifestó La Princesita.