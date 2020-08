Desde la primer gala del Cantando 2020, Karina La Princesita le pide siempre a los participantes en sus devoluciones, que vuelvan a ver el video de su actuación luego del show, para darse cuenta de los errores que tuvieron. Y al parecer, ella misma aplica el consejo, ya que el lunes participó en Los ángeles de la mañana y admitió haberse confundido con la devolución que le dio a Agustina Agazzani.

La semana anterior, en la ronda de cumbia, Agazzani junto a Facu Mazzei interpretaron “Esa malvada”, de Volcán. Sin embargo, la pareja no logró convencer al jurado. A pesar de que Karina se emocionó hasta las lágrimas al ver la representación que realizó el bailarín, no les dio una gran devolución. “No me transmitió alegría y Agus estuvo desafinada en los comienzos de las frases”, detalló la cantante.

No obstante, en la mañana del lunes La Princesita participó en LAM y Karina Iavícoli quiso saber: “¿Tenés la capacidad de decir acá che, estuve dura, lo cambio, tenés esa capacidad?”. Por lo que la miembro del jurado le aseguró: “Yo llego, veo el programa de nuevo y veo no sólo a los que cantan, para ver si estuvo bien lo que escuché, sino también mis devoluciones, porque a veces me cuesta expresarme”.

“Me pasó con Facu Mazzei y Agus Agazzani. Hablé de la desafinación de Agus y cuando llegué a casa me di cuenta que no había sido tan grave como para decirlo, por ejemplo”, se explayó Karina. Al escuchar los dichos, Iavícoli reveló que Agazzani se fue llorando al salir de la pista. “Dijo que nada les gusta, nada les viene bien, todos son palos”, explicó la angelita. Sin embargo, Andrea Taboada le aconsejó a la cantante que no se castigue reviendo las devoluciones.

Por lo que Karina La Princesita sentenció con humildad: “Soy así, soy autoexigente. Aparte lo disfruto porque lo hago desde el respeto. Y hacia mí misma también porque si hay algo que estuvo mal me gustaría modificarlo”. Finalmente, anoche finalizó el ritmo de cumbia y hoy comienza la ronda de Rock Nacional. No obstante, aún no se sabe cuáles son las cuatro parejas que debutarán con el nuevo género.