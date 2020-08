Barcelona, ​​Bartomeu, Ronald Koman, exjugadores, amigos y fútbol en general; estarán atentos a la decisión final de Lionel Messi de seguir participando en partidos. ¿Qué traerá el destino? La lentitud de las especulaciones y las tensas conversaciones del argentino expresaron la razón por la que no quiso seguir ahí; estos titulares se inundaron de toda la afición de la vieja escuela con tristeza y malestar, soñando con ver aparecer a su ídolo en el equipo.

Según informó esta mañana El Intra Sports, las últimas declaraciones del jugador estuvieron marcadas por la rabia y la desilusión “ya te digo tenemos que cambiar muchísimo y hacer, sobre todo, mucha autocrítica (…) Aparte de lo que venimos, de la derrota de Roma de Liverpool. La gente se está quedando sin paciencia porque nosotros no les damos nada”, comentó después de la derrota ante el Osasuna y antes del regreso de la eliminación abultada contra el Bayern Múnich.

Sin embargo, salió a relucir una entrevista del argentino para RAC1 en 2019 donde comenta por qué nunca se iría del equipo: “Mi idea y la de mi familia es terminar aquí (…) por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por mis hijos, por no cambiarles las amistades y no quiero que se rompa porque me tocó vivirlo a mi a nivel personal”, comentó el jugador luego de hablar del cariño y lo bien que se siente jugar en Barcelona.

Para entonces, el 8-2 ante el equipo alemán no estaba en el panorama y la situación con el equipo era distinta. Por otro lado, es un hecho que su sólida relación con Antonella y el amor por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro; no han cambiado. Así que mucho se especula que esta sería la razón más fuerte para que Messi siga en el equipo vistiendo la camiseta del Barcelona.

“Para mí es un orgullo ser amigo de Leo. Es una persona excelente. Lo de jugar juntos es una circunstancia temporal, pero nuestro vínculo va más allá”, Luis Suárez insinuó que dicha relación no afecta o condiciona su continuidad en el equipo en declaraciones al Diario El País. La prensa local asegura que dicha amistad puede ser un factor clave para la continuidad o no del jugador. Ahora que el uruguayo no tiene un espacio en el equipo, ¿afectará la decisión de Messi?