Luego del encuentro dispuesto por el Presidente de la Nación, Alberto Fernánez y Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, joven desaparecido el 30 de abril; declaró que Axel Kicillof “debería abrir un poquito mas los ojos y fijarse en lo que dice su ministro”, dijo refiriéndose a Sergio Berni, acerca de lo comentado sobre el accionar de la policia bonaerense en el caso de su hijo.

Castro remarcó nuevamente las dificultades respecto al avance de la investigación, y que sospecha que lo ocurrido con Facundo ha sido otro caso de “desaparición forzada de persona”. También, dijo que si bien el Gobernador Kicillof la ha llamado muchas veces, le gustaría hablar personalmente. “Mirando a la cara a las personas sé quién me miente y quien no me miente”, sentenció al respecto.

En la reunión del lunes, se realizó un encuentro virtual vía Zoom, luego de tener la sesion en la Quinta de Olivos. Estuvo acompañada por sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto. También Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Allí declaró que cree que Berni trata de ensuciar a Kicillof “poniendo palabras en su boca que él nunca dijo”. “El señor Berni está enojado porque alguien como yo le hizo frente. Quizás, en su rol masculino, nunca le hicieron frente, pero yo sí le voy a hacer frente. Como sociedad no tenemos que tener miedo. Cuando nos tocan un hijo nos tocan el alma”, dijo Castro.

Respecto a la reunión en Olivos, la madre del joven desaparecido comentó que hablar con el Presidente la ha dejado conforme y tranquila. Aunque también dijo que “Eso no quiere decir que no voy a seguir luchando para que salga todo a la luz. El Presidente ha sido muy amable y sincero, pero hay cosas que no puedo contar. Si tengo que dar vuelta el mundo lo voy a hacer porque te tocaron un hijo”.

A partir de hoy comienza autopsia de los restos encontrados. Peretto confimó que hoy se extraerá material genético del cuerpo. “Todo ese material se va a enviar a un laboratorio de la ciudad de Córdoba y se estima que la demora es de siete a diez días, por lo que creemos que para el día 5 de septiembre a más tardar se tendrán los resultados”. La teoría de los abogados de Castro es que implantaron el cuerpo de Facundo en el lugar encontrado.