Ya transcurrió un mes desde que comenzó el Cantando 2020, y las polémicas no dejan de aparecer. A pesar de que Laurita Fernández intentó esquivar todos los escándalos que se le presentaron, en la gala del lunes sintió que debía defenderse y así lo hizo. La bailarina se le plantó a Nacha Guevara en la pista del certamen, luego de que esta realice un desafortunado comentario. “Me pareció despectivo y desubicado”, aseguró la conductora.

Anoche, Agustín Sierra interpretó “Bombón asesino” de Los Palmeras, y a pesar de que no obtuvo un buen puntaje, le alcanzó para salvarse de la sentencia. Sin embargo, previamente cuando Nacha le dio su devolución, mencionó que “venían viendo siempre lo mismo” en el ritmo de la cumbia. Por lo que Laurita intentó defenderlo y afirmó que no era culpa de la pareja que le toque cantar el último día.

En ese instante, Guevara lanzó filosa: “¿Cómo hace Mariano para hacerte callar?”, refiriéndose a Nicolás Cabré, a quien se confundió con Mariano Martínez. Fernández se lo tomó con humor y se rió por el exabrupto de la miembro del jurado. No obstante, la diva redobló la apuesta y declaró: “Me confundí con el anterior, con algún otro. Bueno, es que es larga la lista”. Y en ese momento, la joven bailarina la frenó en seco.

Rápidamente, Laurita se puso seria, adelantó el pecho y la confrontó: “¿Perdón, qué cosa Nacha, cómo? ¿Larga la lista de qué?”. Por lo que Guevara le repitió: “De novios”. “Larga depende de qué. Me pareció un poco despectivo”, continuó la modelo. Sin embargo, la actriz no se dio por vencida y siguió provocándola: “Lo siento, no fue mi intención. Pensé que tenías sentido del humor”. Lamentablemente para ella, la joven se lo tomó mal.

“No me pareció gracioso. No tengo sentido del humor en ese sentido, me pareció bastante desubicado”, cerró Laurita Fernández. Enseguida, llovieron los comentarios en las redes sociales a favor de la conductora. Muchos alegaron que la acusación de Nacha fue machista y la consideraron como violencia de género. Jey Mammon, quien se encontraba en la pista, también la apoyó: “Si fuera como vos tendría ese tendal de novios así que te felicito”.