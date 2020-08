Lizardo Ponce fue uno de los primeros famosos convocados para participar del Cantando 2020, y a pesar de que protagonizó algunos momentos muy duros, el influencer se candidatea para la final del certamen. En una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, para La once diez, el periodista habló sin filtros sobre todo y mencionó la posibilidad de ganar el reality.

Al principio de la entrevista, Lizardo habló sobre su paso por el certamen: “Cuando salgo a la pista no estoy en modo periodista, estoy sacando cosas muy positivas. Pero también hubo cosas que me dolieron como el impacto del primer día, me criticaron mucho en las redes, especialmente en Twitter. Hay comentarios muy hirientes, no pretendo que me digan qué lindo que cantás, sos Ángela Leiva, pero me hiere cuando se meten con otras cosas”.

Rápidamente, Dlugi lo interrogó: “¿Quién crees que gana el Cantando?”. Por lo que Ponce no dudó y le aseguró: “Primero yo, y después, por un lado, en cuanto al talento y lo que veo, me parece que Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Me cautivan muchísimo. Por el otro, por cariño y eso me gustaría que gane Lola Latorre. Es fresca, es sana y está haciendo un gran trabajo”. Vale aclarar que los jóvenes son muy amigos y se apoyan en todas las galas.

Luego, el periodista se refirió a la participación de Esmeralda Mitre en el certamen, quien cada vez que pisa la pista genera alguna polémica. “Me encanta Esmeralda Mitre, me parece que da un show tremendo, aunque a veces no coincido en lo que dice y hace. Pero entiendo que el vivo te lleva a hacer esas cosas, así que me gusta mucho”, detalló Lizardo entre risas. Y a pesar de que muchos participantes se quejan de que la actriz no cumple con los protocolos.

Finalmente, Lizardo Ponce confesó cómo se siente en el certamen. “La estoy pasando bien en el Cantando, pero el momento de la pista es el más complicado, el más difícil. Todo el mundo me aconseja como si no supiera que me tengo que divertir, pero me da muchos nervios, no estoy acostumbrado”, cerró el panelista de Confrontados. El joven comenzó el reality con el pie izquierdo, pero con el tiempo se fue adaptando.