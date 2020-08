Cada vez falta menos para la ronda con invitados, y los participantes del Cantando 2020 ya se encuentran citando a los famosos que los acompañaran. Sin embargo, algunos concursantes van por más y llaman a los menos esperados, como en este caso, en donde Marcelo Tinelli fue convocado para participar en el ritmo de a tres. Por su parte, el periodista respondió la solicitud a través de Twitter.

Finalmente, el lunes por la tarde comenzó el nuevo ciclo de El Trece Mujeres, y Marcelo participó del debut. El cabezón realizó un Vivo en Instagram para que sus seguidores vean el detrás de cámara. Como siempre, los Live tienen un sector para hacer preguntas, y allí fue donde Lizardo Ponce le consultó al conductor del Bailando por un Sueño si quería acompañarlo en el ritmo de a tres, el cual aún no tiene fecha.

No obstante, al parecer Tinelli no vio la invitación, por lo que Lizardo decidió escribirle en la red social del pajariito. “No me leíste Cuervo Tinelli”, manifestó el influencer. Rápidamente, el periodista lo citó y le aseguró con humor: “No te leí Lizardo Ponce. Mil disculpas. La respuesta es no. No puedo cantar ni en la ducha jaja”. Según detalló el instagramer en una oportunidad, ya convocó a muchos famosos pero ninguno se anima a enfrentarse al jurado.

Por ahora, Marcelo se encuentra a cargo de varios proyectos, entre ellos Mujeres, el programa que cuenta con la participación de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vásquez. El Cabezón asistió al debut para acompañar al elenco. “Yo lo voy a ver por supuesto desde la tele arriba porque me pongo muy nervioso. Pero va a salir todo muy bien”, expresó el presidente de San Lorenzo en el Vivo.

A pesar de que Marcelo Tinelli no quiso cantar con Ponce en el ritmo de a tres, sí se postuló para otro rol. El conductor confesó en Twitter que quiere ocupar la quinta silla del jurado. “Lo que no puedo hacer en el Bailando, lo hago acá desde mi casa. ¡¡En cualquier momento arranco a poner puntajes!!”, detalló el periodista. Por ahora, continúa dando las devoluciones desde el sillón de su casa, pero sin colocar puntuaciones.