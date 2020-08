A medida que transcurren las galas del Cantando 2020, el certamen se vuelve más picante. En la noche del lunes, Laurita Fernández y Nacha Guevara tuvieron un fuerte cruce, luego de que la miembro del jurado realizara un desafortunado comentario sobre la conductora. Como cada día, Marcelo Tinelli no se perdió el reality, y al ver el tenso momento que protagonizaron las actrices, no dudó en hablar al respecto.

Anoche, Agustín Sierra interpretó “Bombón asesino” de Los Palmeras, y no recibió una buena devolución de Nacha. Por lo que Laurita lo quiso excusar, pero al final terminó defendiéndose a ella misma. Guevara aseguró que la bailarina tiene una “larga lista de novios”. Rápidamente, Fernández reaccionó y le confesó que su comentario fue desubicado y desafortunado. Al ver la situación, Marcelo manifestó su postura en Twitter.

“Primero le paró el carro Nacha Guevara a Laurita y después fue al revés, Laurita a Nacha. Cruce duro”, comenzó escribiendo Tinelli. Y luego, el Cabezón se mostró sorprendido con la situación. “¿¿Están peleadas Laurita y Nacha??”, quiso saber el histórico conductor del Bailando por un Sueño. Asimismo, el periodista no fue el único que opinó sobre el acontecimiento. “Aplaudo la frenada de carro de Lau”, afirmó Silvina Escudero.

Sin embargo, hace unas horas, Laurita reveló que habló con Nacha en privado e hicieron las pases. Marcelo por su parte se dedicó a repostear comentarios que realizaron otros usuarios al respecto. Entre ellos Lizardo Ponce, quien se encontraba en el piso con el fin de participar de la sentencia. “CPIKÓ y me quiero ir corriendo creo”, bromeó el influencer en la red social del pajarito. Luego apareció Esmeralda Mitre con su show y todos se olvidaron de la polémica.

Marcelo Tinelli fue convocado por uno de los famosos para participar junto a él en el ritmo de tres. “Marcelo, ¿querés cantar conmigo?”, le consultó Lizardo en el Vivo que hizo el periodista desde el estudio donde se emite Mujeres. Al no recibir respuesta, el instagramer lo contactó a través de Twitter: “No me leíste Cuervo Tinelli”. Rápidamente, el conductor se negó: “No te leí Lizardo Ponce. Mil disculpas. La respuesta es no. No puedo cantar ni en la ducha jaja”.