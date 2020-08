La pandemia del coronavirus mostró el verdadero estado del sistema sanitario en todo el país. El gobierno nacional explicó que la cuarentena sirvió para preparar los hospitales con equipamiento para enfrentar la enfermedad de la mejor manera. A pesar de esto, en la provincia de Catamarca los Centros de Salud públicos no están atendiendo. Muchos ciudadanos aseguran que si quieren atenderse por algo que no sea Covid-19 no tienen respuesta.

Desde el 20 de marzo, que se declaró la cuarentena en todo el país, los hospitales empezaron a restringir su atención, los especialistas recomendaban no ir a los nosocomios para evitar el contagio. Igualmente, con el correr de los días los centros de salud empezaron a recibir pacientes por otras patologías con los respectivos protocolos sanitarios y siempre con cita previa.

A pesar de esta situación, en los hospitales de Catamarca no se cumple con la atención. Un lector se comunicó con El Aconquija y aseguró: “Hace unos días en el Hospital San Juan Bautista sacaron unos números para reservar citas Yo llamé porque necesito la atención de un profesional y nadie me atendió. Es una vergüenza que los que no tengamos obra social quedemos a nuestra suerte”. Desde el área de turnos del nosocomio le aseguraron que por el momento “no se programa la atención para ninguna especialidad”.

La respuesta del HSJB

Esto es una irresponsabilidad de parte de Salud provincial. Los ciudadanos catamarqueños no van al hospital por gusto, sino que lo hacen porque tienen patologías previas. Una vez se puede reprogramar la atención, pero hay personas que necesitan de la misma para poder llevar una vida normal. Los hospitales públicos no pueden dejar de atender por el Covid-19. En paralelo, el sector privado sigue haciendo estas intervenciones.

El sistema de Salud en Catamarca sigue teniendo muchos problemas que deben ser solucionados. La atención más compleja está en la Capital, y hasta la ministra Palladino aseguró que la solución para los pacientes del interior es derivarlos a un nosocomio capitalino. Al llegar a la ciudad, al ciudadano se le pregunta si tiene obra social, y se lo deriva a un sanatorio privado para su atención. En este contexto, se deja afuera a la persona que no tiene obra social y por lo tanto no es atendida.