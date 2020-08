Desde el comienzo de la pandemia por coronavirus que nos atraviesa a todos se llevaron a cabo acciones para evitar contagios. Una de ellas, y de las más importantes por el momento, es el uso de barbijo. Por su parte, el personal de Defensa Civil de la Provincia no aprendió a usar los barbijos y pone en riesgo a la comunidad catamarqueña sin explicación.

En la imagen se ve con claridad que los obreros de Defensa Civil no cumplen con las medidas de prevención de manera adecuada. El mal uso de los barbijos termina siendo una burla. En cuanto a la norma prevista por el COE ante el covid-19 fue creada para el cumplimiento de todos, es decir que no cabe que los trabajadores del Estado incumplan esto como si fueran inmunes.

Si las autoridades provinciales y el resto del personal estatal no lo hacen entonces cunde el mal ejemplo. No es el primer caso que conocemos sobre no llevar adelante las obligaciones que corresponden a cualquier persona. Se conoce, además, que existen cientos de casos donde la Policía en orden al incumplimiento de las medidas detuvieron a personas.

Estas personas que terminaron en la comisaría por no respetar lo dispuesto será que no tuvieron “poder” para justificar su accionar. A pesar de que se dio vueltas con el uso de los barbijos se concluyó que sí hay que usarlos. Los tapabocas también deben tapar la nariz, el uso es obligatorio en exteriores o interiores de espacios públicos.

Esto es fundamental cuando existe un grupo numeroso de personas. El tapabocas no evita indefectiblemente la enfermedad, pero sí resguarda de respirar el virus si se encontrase en el aire. Con la foto de Defensa Civil, solo resta afirmar que la Provincia dice cuidar a los catamarqueños para contener el covid-19, pero esto es lo que menos se demuestra en el último tiempo.