Como al final de cada ritmo, un equipo debe dejar el Cantando 2020. El lunes por la noche se llevó a cabo la sentencia, en donde Nacha Guevara develó su voto secreto. Luego, tres parejas participaron del duelo, de las cuales una fue salvada por el jurado. Finalmente, el público decidió y hubo una nueva eliminación, e indignación. ¿Cuál fue la tercer pareja en abandonar el certamen?

Al final de la gala, sólo quedaron dos parejas en la pista. Por un lado, Agustina Agazzani y Facu Mazzei, y por el otro, Laura Novoa y Pato Arellano. Como siempre, Ángel De Brito fue el encargado de comunicar quién continúa en el Cantando. Con más del 56% de los votos y para sorpresa de todos, permanece en el certamen el equipo de la actriz, contra el 43.2% que dejó a el bailarín y la modelo fuera del reality.

La noticia indignó a Agazzani y decidió manifestarlo en historias de Instagram. “¡Gracias a todos los que nos votaron! Me emociono porque realmente estaba poniendo mucho esfuerzo y duele que no alcance. Como todo en la vida. Pero gracias y más gracias por el apoyo, a la producción y al equipo hermoso que me tocó”, aseguró la joven con la voz quebrada. Y luego cerró: “Siempre digo que lo que sucede conviene y que cada uno está donde tiene que estar”.

Facu Mazzei por su parte, también se expresó en Twitter: “Que hermosos mensajes. ¡Gracias! Obvio que quería quedarme, pero son las reglas del juego. Fue una gran oportunidad de volver al hecho artístico que tanto amo y para pagar el alquiler jaja. Pronto saco mi tema nuevo y será otra forma de reencontrarnos. Hoy se enciende una luz”. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales no se lo tomaron tan bien como el cantante.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter son: “¿Alguien me explica quién voto a Laura Novoa? Cantando 2020 son unos chantas”; “Hubo tongo en el #cantando2020, ganó Laura Novoa con el tipo que le dijo pelot… a Karina (La Princesita). Una locura. En todas las encuestas perdía. Y todas las encuestas son gratuitas, ya no hay escusas. Quedan al descubierto siempre”. Hoy comienza la ronda de Rock Nacional.