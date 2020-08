El ministro de Inversión y Desarrollo, Algo Sarquis, se reunió con la Comisión de Agricultura de Diputados. Fue una visita formal y evitó hablar del acuerdo con la cuestionada empresa PRO21 por el frigorífico de Chumbicha, admitió el faltante del último balance de AICAT y sobre el plan ganadero de la gestión anterior (Corpacci–Mercado) dijo que la administración Jalil tiene una visión distinta al Plan Toro. Así, no hay continuidad ni eficiencia, tampoco transparencia.

Además, el ministro no quiso hablar del tema de las expropiaciones tampoco. La oposición sostiene visiones diferentes sobre el informe de Sarquis. Después de que el ministro de inversión y desarrollo se reunió, algunos legisladores opositores confirmaron que Sarquis no dio detalles sobre la relación contractual con la empresa. De hecho, se admitió la falta de presentación del último balance del AICAT sociedad del Estado.

En la reunión del ministro se comentó sobre los aspectos del Plan Tomate y de los Polos Avícolas, sumó en su discurso sobre el trabajo para combatir la plaga de langostas. Asimismo, la oposición especificó que sobre estos temas y sobre el plan ganadero se desapegó de la gestión anterior. Los opositores remarcaron diciendo que “tienen otra visión respecto al Plan Toro“. Por lo pronto, el tema “expropiaciones” quedó pendiente de análisis para un próximo encuentro.

La alianza de la gobernadora con su esposo, ministro de producción, había puesto en marcha el plan para una solución. El mismo consistió en la compra millonaria de toros para mejorar la cantidad y calidad de los animales de la zona. Todavía no se sabe dónde realizaron la compra para la llegada de estos animales y lo más grave es que no se logró ninguna acción positiva. Ante esto, queda claro que el nuevo gobierno de Jalil desconoce al Plan dejando a la vista que estas políticas públicas no tienen continuidad como se había oficializado.

A pesar de que los toros fueron distribuidos en toda Catamarca, no se tuvieron en cuenta los detalles; por un lado el costo elevado que tiene trasladar la carne luego de engordarlas. Ahora, en época de pandemia y ante la falta, la provincia debe traer estos insumos desde provincias vecinas. Todavía existen dudas de la maniobra, a dónde van a parar los fondos públicos. Todo se desarrolla como un mecanismo “privado” de este Estado.