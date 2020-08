En el marco de los reclamos al gobierno de Jalil, un grupo de empleados de ATE se manifestó frente a la Legislatura de la Provincia. El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, Ricardo Arévalo manifestó que no están dispuestos a discutir lo que les propone el Gobierno de Catamarca.

Arévalo remarcó: “No estamos dispuestos a discutir lo que nos proponen. Esto es un ajuste encubierto a la clase trabajadora”. Al reclamo de los empleados estatales por una recomposición laboral el gobernador Raúl Jalil reiteró que no habrá aumentos para nadie. “Nosotros le decimos que habrá aumentos para todos”, sostuvo Árevalo.

Además, el gremialista de ATE dijo: “No queremos más precarización. Vamos a seguir insistiendo en la recomposición salarial de forma urgente y si no, no nos van a sacar de las calles”. Sin un acuerdo el gremio no parará de movilizarse. El representante de los estatales remató en su discurso: “Así como se anuncian obras millonarias, así también tenemos derecho los trabajadores a vivir un poco mejor y tener el sustento de todos los días para nuestros hijos”.

El dirigente sostiene que si el Gobierno no los convoca al diálogo sobre lo que piden van a continuar en las calles. El lunes, ATE faltó por tercera vez a otra invitación de la intersindical para sumar aportes en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados provincial, esta vez con una carta que señaló que el asunto estaba agotado.

Desde la intersindical consideran que es momento de discutir un aumento salarial, posibilidad que ya fue descartada en varias oportunidades por el Ejecutivo. La medida de Jalil fue decidir sobre el marco de la situación de emergencia sanitaria extraordinaria que atraviesan la provincia y el país por la pandemia de coronavirus.