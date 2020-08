Hace ya varias galas que el público de las redes sociales se queja de algunos miembros del jurado del Cantando 2020, y al parecer, a la producción hay uno que tampoco lo convence mucho. Sin embargo, nadie esperaba que haya un cambio tan pronto. A un mes de que comenzó el certamen, Gabriel Fernández reveló en Hay que ver que se encuentran pensando en un suplente para que ocupe el lugar.

“¿Es verdad que están pensando en cambiar a un integrante del jurado y reemplazarlo por otro?”, comenzó preguntando José María Listorti. Luego, de una manera muy extraña Gabriel afirmó que fue un tema que se habló con la producción, y dio a entender que Marcelo Tinelli participó de la decisión. A su vez, el conductor del ciclo aseguró que el jurado que sería cambiado ya está al tanto de la información, y que ya habría un candidato para la silla.

“Esa persona sabe que capáz no es fija. Vuelve por primera vez el jurado rotativo”, continuó declarando Fernández, dejando en claro que si el miembro del jurado actual se va, la silla no será ocupada siempre por el mismo. Y enseguida el productor lanzó una bomba al contar que Lourdes Sánchez podría ser convocada. No obstante, la bailarina confirmó que no lo haría porque luego dicen que la llaman “porque es la mujer del Chato Prada”.

A continuación, Gabriel y Listorti comenzaron con un enigmático para que los presentes en el programa adivinen quién sería el nuevo jurado. “A la persona que sería el reemplazo ya le preguntaron y dijo ‘si se va esta otra persona, no tengo ningún problema. Cuando le comunican a esta persona y le dicen ‘vamos a hacer unos cambios en el jurado y vamos a ver si la semana que viene te liberamos’, esta persona les dijo ‘¿me dan quince días a ver si le encuentro la vuelta?”, confesó el humorista.

Por último, Listorti comenzó a cantar la canción “Hola Don Pepito”, dando a entender que quien abandonaría el jurado es Pepe Cibrián. Gabriel Fernández permaneció en silencio porque al parecer la producción no le permitió dar más detalles al respecto. Finalmente, el actor faltó a la gala de anoche por un supuesto problema familiar, y fue reemplazado por el histórico jurado del Cantando, Oscar Mediavilla.