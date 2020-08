Anoche, Adabel Guerrero salió a la pista del Cantando, para darlo todo en la primera emisión del rock nacional. A pesar de su gran talento, la bailarina, que ya tiene gran experiencia en este tipo de realitys, no ha logrado cautivar al jurado en ninguna oportunidad con sus presentaciones. Mas allá de eso, los puntajes han alcanzado para posicionarla en un buen lugar de la tabla de posiciones y puede zafar de quedar entre las parejas sentenciadas. Anoche, en esta nueva actuación, sorprendió en la previa con un comentario sobre su vida personal.

“Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido que es la que me cuida a Lola, con los hijos de Martín, que tuvo con ella…” comenzó diciendo la participante ante la pregunta de los conductores sobre su situación sentimental. Este comentario causó gran sorpresa entre todos los que estaban en el piso. Por su parte Karina La Princesita fue una de las más asombradas y expresó: “¡Está loca!”.

“Hoy es mi mejor amiga. Entonces, decidimos en la cuarentena, ya que ella me cuida a Lola y yo le cuido los hijos a él, que son los hijos de ella, vamos a vivir juntos mientras dure la cuarentena para poder estar juntos. El tema es que sino no los dejan entrar al barrio privado” prosiguió diciendo Adabel Guerrero. Ángel de Brito quiso saber un poco más sobre esta convivencia tan particular y al preguntarle como llevan la situación, la bailarina dijo: “Nos llevamos perfecto. Ya te digo, hoy es mi mejor amiga.”

“Se va a quedar Lamela afuera en cualquier momento” bromeó el conductor. Al parecer esta situación viene desde aproximadamente el mes de abril. Donde la vedette compartió una foto del cumpleaños de Lola, donde se ve a su hija y los hijos de su marido. Por este motivo muchos internautas la acusaron de romper la cuarentena. Pero, otros se enfocaron más en el reflejo de la mujer que sacaba la foto, que al parecer era Claudia, la exmujer de Martín Lamela.

Este no es el primer caso que se conoce de situaciones similares de convivencia por la pandemia. Recordemos a Jimena Barón, que también fue muy cuestionada a raíz de su convivencia junto a Daniel Osvaldo ya que Morrison quería poder estar junto a sus papás pero la cuarentena les impedía cumplir con el régimen de visita que tienen establecido. Por este motivo, el jugador de fútbol invitó a la cantante y a su hijo a mudarse con él por este tiempo.