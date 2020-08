Anoche, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta abrieron la pista y dieron comienzo al ritmo del rock nacional. Hasta el momento, todas las presentaciones de este dúo tuvieron gran aceptación por parte del jurado del show. Hasta anoche, que Oscar Mediavilla, la nueva figura del certamen, se mostró poco conforme con la performance de los participantes. Incluso, tanto Ángela como Brian se molestaron con las palabras que recibieron por parte del jurado.

La canción que les tocó cantar fue “Mujer amante” de Rata Blanca y a pesar de la devolución de Oscar, consiguieron 21 puntos. Un buen número para el arranque. “A mí me hubiera gustado más heavy. Podría haber roto más la voz” les dijo Nacha Guevara e indicó que le gustaría que Ángela formara parte de las voces femeninas del rock, ya que son muy pocas las mujeres en este género. Luego, llegó el turno de Karina La Princesita, que dijo: “Entiendo que les van a pedir más porque son cantantes. A mí me gustó. Hoy estoy expectante de escuchar a Mediavilla, que sabe de rock, aunque él dijo que no entendía mis devoluciones.”

Luego de tirarle un palito a su colega, la cantante de la música tropical puntuó a Brian Lanzelotta y Ángela Leiva con un 9. “Llevo más de 120 discos y algunos fueron de cuarteto. Lo que le dije a Karina es que a veces escuchando cumbia hay letras dramáticas y todo es alegría. Hay que nivelar. A mi me encanta la cumbia, sobre todo la colombiana. Lo que sentí es que para algo un tipo escribió una letra, y si es dramática, no por ser cumbia tiene que bailar el que la canta” manifestó Mediavilla en primera medida, contestando a las acusaciones de su colega.

Y luego, llegó la hora de referírse a la performance de los cantantes. “Estuvo bien. Es una lindísima canción. Ángela, cantaste bien, y Brian tiene que afirmar la afinación. Eso genera que, cuando cantan a dos voces, se te escuche algo calado. Hay que estar atento a escucharse. Los dos tienen condiciones, pero tienen que estar atentos” explicó el jurado y les puso un cinco. Finalmente, Moria Casán, la dueña del voto secreto en esta ronda cerró las devoluciones.

“En esta etapa, la gente está con mucha sensibilidad y sarasea, así que como yo sé que el tiempo importa, les voy a dar esta devolución en mandarín: me gustó poco” dijo la one. Luego de salir de la pista, la pareja se mostró muy enojada, sobre todo con la devolución de Oscar Mediavilla. “Por ahí no coincidimos en alguna devolución, como que entramos relajados o distendidos, como que ya teníamos todo resuelto. Ayer, cuando dijo eso, yo me bloqueé. Pero hoy, pensándolo, me dije: ¿En qué tenemos todo resuelto?. Yo siento que es un desafío todos los días, cantar al lado de Ángela es un desafío. Cada vez se me pone peor y creo que doy todo” expresó Lanzelotta hoy en una entrevista con LAM.