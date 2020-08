Al parecer, la relación entre Moria Casán y Adabel Guerrero llegó a un nuevo nivel. Anoche, en la gala de rock nacional, Adabel salió a la pista junto a su compañero para cantar “Un poco de amor francés” de los Redonditos de Ricota y los conductores no pudieron evitar preguntarle sobre su relación con la one. A pesar de las buenas intenciones de la participante por amigarse con la exvedette, Moria se mostró un poco más resistente a su pedido de disculpas.

“Quiero pedirle disculpas a la señora Moria Casán” dijo Adabel Guerrero ante la pregunta de Ángel de Brito sobre las declaraciones que había hecho la bailarina durante una entrevista en un programa radial. “Pero ¿qué le dijo?” preguntó Laurita Fernández sobre este tema. “La trató de vieja, dijo que tiene un bastón” explicó Ángel sobre los dichos de la participante. “En un programa de radio, yo sostuve que no le caigo bien a Moria. Y agregué que tendré que chuparle las medias.Le chuparé el palo, quise decir, pero dije: el bastón. Por eso, me dijeron que la traté de vieja” se defendió diciendo Adabel.

Recordemos, que desde que comenzó el show, todas las actuaciones de Adabel tienen algún problema para Moria, que le da duras devoluciones y le coloca notas muy bajas. Esto fue un tema que le llamó la atención a mucha gente de los medios y según se recordó, Guerrero habría rechazado en dos oportunidades a la one para trabajar con ella. Y por este motivo, la jurado se estaría cobrando ahora los desplantes de la bailarina con su participación en el show.

“Yo antes de todas sus operaciones, de su marido que le hizo pelo, nariz, de todo y la hizo entera, no la conocía. Es veterana la piba, es una chica grande. Está muy grande, muy grande, no creo que pueda chupar nada con esos dientes postizos que tiene. Que me chupe el bastón. Alegría, mami. Seguí con tu nena, tu psicología y tu marido, con el que volvieron. Seguí con tu vida, que siempre fuiste elenco” dijo Casán en aquel momento cuando se enteró de los dichos de la participante del Cantando 2020.

Anoche, a pesar del pedido de perdón de la esposa de Martín Lamela, la one volvió a mostrarse distante con la participante y le dio poca importancia a lo que había dicho Adabel. “Me gustó poco. Yo no tengo nada contra nadie. Y esto es un cetro y lo tengo como un elemento fálico” sentenció la jurado y les puso una nota muy baja en su actuación nuevamente.