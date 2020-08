Hace unos meses se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que se lleve a cabo Masterchef Celebrity Argentina. Finalmente, estos últimos días el ciclo de Telefe comenzó a anunciar a los participantes convocados. Una de las famosas que se sumará al certamen que conducirá Santiago del Moro es Claudia Villafañe. Por lo que al enterarse de la noticia, Gianinna Maradona no dudó en alentar a su madre.

En la madrugada de hoy, Gianinna publicó una foto en su cuenta de Instagram, en donde es posible ver a Claudia recostada en el césped y a ella con Benjamín encima. Junto a la imagen, la diseñadora de moda expresó: “La clave de una pirámide es la base. ¡Acá tu pirámide de amor te banca fuerte Tata! @claudiavillafaneok la vas a romper toda!!!!”. Y luego, la famosa demostró el orgullo que siente por su madre.

A continuación, en esa misma línea, Maradona aseguró: “Amo que te animes, que te hayas permitido ser parte de un programa competitivo sin miedo a exponerte. ¡Deseo que te diviertas mucho y que seas vos! ¡Tan auténtica y espectacular como sabemos que sos los que te conocemos! ¡Te amamos fuerte Ma!”. A su vez, los seguidores de la joven también apoyaron a Villafañe, y hasta bromearon con hacer vinchas para “el club de fans”.

Últimamente, Gianinna se muestra muy activa en las redes pero no siempre para expresar mensajes de alegría. Hace unos días, la diseñadora de moda volvió a arremeter fuertemente contra el Kun Agüero. Al parecer, meses atrás el futbolista cumplió años, y al recibir la llamada de Benjamín puntualmente a las 12 de la noche, el deportista decidió no atenderle. Ahora, el mediático tiene vacaciones y nuevamente no se hizo presente con su hijo.

Por lo que Gianinna Maradona no dudó en manifestar su enojo en las redes sociales. La famosa publicó en sus historias: “Con 31 años, un hijo de 11 años y en pandemia, te digo: pensá muy bien con quién vas a tener un hijo”. Actualmente, el Kun se encuentra en pareja con Sofía Calzetti. Y luego, la hija de El Diego concluyó muy picante: “Evitá suponer. Vas a ser mucho más feliz sin imaginarte historias hilando sólo tus miserias”.