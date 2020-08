En medio de la polémica por la designación como supervisor de Francisco Gordillo, hijo del actual ministro de Educación, Raúl Jalil decidió darle de baja con la finalidad de reveer algunas designaciones de los denominados “ñoquis” estatales. “Francisco (hijo de Gordillo) trabaja mucho pero hoy el mundo ha cambiado” dijo el gobernador.

En este sentido Jalil arremetió a los críticos que se fijan más en las designaciones que en las bajas: “se va a revisar a quiénes y de qué manera se los nombra. El compromiso que hay es con salud y seguridad, en salud hemos nombrado 100 oficiales y estamos nombramos 50 todos los meses, o sea hay 500, para esta semana firmamos 50 más”.

A su vez, confirmó que esto implica una “ley pareja” para todos, dada la situación de emergencia en la provincia y en el país: “Le dije a los ministros que tengan cuidado porque todo fluye rápidamente y tenemos que prestar atención a la gente. Así como a los sindicalistas yo les estoy pidiendo responsabilidad, yo también estoy pidiendo responsabilidad a todo mi equipo”.

Reforma del Estado

“Hay una reforma del Estado que está pendiente que no sé por qué los sindicalistas no quieren, en donde se plantea un único ente para contratación de personas. No sé por qué motivo no lo quieren hacer. Está presentada en la Cámara de Diputados. Creo yo es la solución para generar transparencia” expresó Jalil ante el malestar de los gremialistas respecto al proyecto que busca llevar a adelante.

“Políticas de Estado para tener transparencia”

A su vez, el gobernador hizo énfasis en ciertas actividades productivas para mejorar las instituciones: “venimos trabajando bastante bien digo con respecto a la situación en la provincia. Yo escucho a los otros gobernadores como recibieron a las provincias. Catamarca viene trabajando, venimos haciendo muchas cosas, se ha empezado a cambiar la lógica de la minería. A las empresas mineras les estamos cobrando el 2% más el 1,5% con eso nos permite hacer obras muy importantes en Antofagasta, va a llegar una inversión de 400 millones de pesos. Tenemos que seguir con ciertas políticas de estado para tener transparencia y vamos a seguir en el camino de la mejora”.