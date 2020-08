Ayer, con el comienzo de la gala de rock nacional, Lucas Spadafora y Lola Latorre llegaron al escenario del Cantando 2020 para interpretar “Arde la ciudad” de La Mancha de Rolando. Y era inevitable que los conductores no le preguntaran a Lola Latorre por el cierre de su cuenta oficial de Twitter. Recordemos, que el día después de cantar cumbia en la pista, la hija de Yanina tomó esta drástica decisión debido a las críticas. En este sentido, Karina La Princesita le brindó su apoyo a Lola: “Está bien que te cuides.”

En su descargo, Lolita explicó que por el momento no se siente fuerte para leer comentarios despectivos. Ya que no le molestan las críticas sobre su forma de cantar, sino que lo que le afectó fue que los internautas se metieran con su físico y con cuestiones de su vida personal. Debido a esto tomó la decisión de cerrar su cuenta en la red del pajaríto, para poder concentrarse en su participación en el show.

En este sentido, Ángel de Brito recordó la experiencia de Karina La Princesita con los heaters, que por mucho tiempo afectaron la autoestima de la cantante con sus comentarios. “En las redes y en los medios de lo que más se hablaba era de que yo era una gorda y cosas peores, y lo sufrí mucho. De hecho sufrí muchos años de depresión” explicó la ex del Polaco. Y no dudó en brindarle palabras de apoyo y aliento a la hija de Yanina Latorre.

“Para mí las críticas no tienen nada que ver con la edad, no sientas que es porque estás creciendo. A mí me pasó de mucho más grande, ya teniendo una hija y todo” comenzó diciendo la jurado. “Hoy no lo cuento como sintiéndome víctima. Está bien que te cuides, que te preserves. Si algo te lastima, no lo mires. Ya la vida y todo lo que vivas te va a llevar a que te puedas fortalecer y hay cosas que te van a dejar de importar y vas a entender de qué lado vienen esas cosas” le explicó Karina a Lolita.

Diego y Yanina, los papás de la joven participante estaban presentes en la pista y se mostraron muy atentos a cada una de las palabras de su hija y también a los consejos de La Princesita. “Yo le aconsejé que lo cerrara. La insultaban solo por estar en el Cantando” dijo Yanina cuando los conductores le pidieron su opinión sobre el tema. Y por su parte, Diego Latorre manifestó: “Si quiere preservarse, que lo haga. Que haga lo que sienta. No puedo invadir su privacidad.”