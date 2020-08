Desde que comenzó el Cantando 2020, Karina La Princesita demostró que no le teme a nada ni nadie. La cantante confrontó a varios referentes de la cumbia tropical como Ángela Leiva y Gladys La Bomba Tucumana. Sin embargo, esta vez la joven arremetió contra un jurado histórico de los certámenes de canto. La famosa fue muy filosa contra Oscar Mediavilla y aseguró: “Por ahí de cumbia no sabe tanto”.

Durante la gala del martes, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta fueron los encargados de abrir la ronda de Rock Nacional. Como siempre luego de cantar, Karina les dio su devolución. No obstante, antes de terminar aprovechó para pasarle factura a Mediavilla por unos tuits que hizo el productor en la ronda de cumbia. “Cuando canta un tema triste tiene que transmitir alegria dice @kari_prince ¡Es revelador!”, lanzó filoso el músico.

Por supuesto, La Princesita no se la dejó pasar. “Hoy estoy interesada en escuchar la devolución de mi compañero que sabe de rock”, comenzó diciendo la cantante sobre Oscar. Y en esa misma línea continuó: “Estuvo opinando en Twitter sobre cumbia. Opinó de mis devoluciones y por ahí de cumbia no sabe tanto. Así que hoy lo voy a escuchar yo a él. Estuvo retrucando algo que dije”.

Sin embargo, no terminó ahí. Karina cerró durísima con una frase: “Lo peor es que, que un participante no entienda la devolución bueno, pero que un jurado no entienda es medio raro. De todas maneras hoy lo voy a escuchar a él que es el que sabe”. Al concluir su turno, le tocó hablar a Mediavilla y tampoco se guardó nada. “En mi carrera de productor llevo más de 120 discos”, empezó diciendo el marido de Patricia Sosa.

Y luego Oscar siguió relatando su carrera: “Algunos tuvieron que ver con el cuarteto. Tuve la suerte de a la Mona Jímenez y al Negro Videla”. No obstante, finalmente explicó sus dichos dirigidos a Karina La Princesita: “No lo dije por Karina, no tengo absolutamente nada en contra de ella. Al contrario, siempre la defendí a morir y a ultranza. Solamente dije que muchas veces en la cumbia hay letras tristes y no puede ser todo alegría”.