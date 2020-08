Luego del fuerte cruce que protagonizaron Laurita Fernández y Nacha Guevara en la pista del Cantando 2020, muchos famosos tomaron partido en la situación y eligieron a quién bancar. Los usuarios de las redes sociales enseguida se inclinaron por la conductora alegando que sufrió violencia de género, y Lourdes Sánchez no se quedó atrás. La bailarina apoyó a su exenemiga y reveló cómo hubiera reaccionado ella.

“Todo el tiempo pareciera que el jurado le está haciendo pagar derecho de piso a Laurita en el rol de conductora. ¿Vos sentís eso mismo?”, comenzó diciendo Barbie Simons, dejando una pregunta para su compañera de Hay que ver. Por lo que rápidamente, Lourdes reflexionó: “Laura tiene una templanza que yo digo ‘wow como se la aguanta’. Yo quizás en su lugar ayer hubiera estado en un costado llorando”.

A continuación, siguiendo la misma línea, Sánchez aseguró: “Ella se lo banca y lo dice desde un lugar súper educada. Tiene menos trayectoria que Nacha Guevara, pero se le plantó con altura y respeto, y pasó todo lo contrario del otro lado de Nacha”. Al escuchar los dichos de la panelista, Denise Dumas reconoció esa misma virtud en la mediática. “Vos también Lourdes tenés templanza”, aseguró la conductora.

Anteriormente, Lourdes reveló que muchas veces la bajaron de trabajos por ser la mujer del Chato Prada. “Muchas veces le digo ‘yo pago tus platos rotos’. Pero es re frustrante, es un tema que a mi me re sensibiliza porque siento que me rompí el alma y dejé mi Corrientes para cumplir un sueño. Y la verdad que me frustra”, confesó la bailarina. Por lo tanto, Dumas hizo referencia a estas declaraciones.

“Estás contando que te bajaron de laburos, que te ponés a llorar porque te angustia y después venís a trabajar con una sonrisa, estás divina, nunca contás nada… Entonces vos también tenés templanza, es algo que las caracteriza a las dos”, detalló Denise. Finalmente, Lourdes Sánchez concluyó: “Sí, es mirar para adelante y seguir. Siento que esta piedra en el camino no me va a bloquear la vida sino que me va a dar más fuerza”.