Anoche comenzó la ronda de rock nacional en la pista del Cantando 2020. Lola Latorre y Lucas Spadafora salieron al escenario luego de su polémica gala de cumbia que tuvo muchas repercusiones en las redes y debido a las críticas de los internautas, Lola decidió cerrar su cuenta. Luego de su presentación, mientras los miembros del jurado daban su devolución, Lucas se quebró al aire y manifestó: “Estoy muy angustiado, a mí nadie me defiende.”

Los participantes interpretaron la canción “Arde la ciudad” de La Mancha de Rolando y generaron diversas opiniones entre los especialistas. La encargada de arrancar las devoluciones fue Nacha Guevara, que dijo: “Lucas, vos tenés más afinidad vocal, pero, chicos, lo que me falta es ¡que arda la ciudad! Ustedes encendieron un fósforo. Son tan jóvenes, quemen la energía, tiren para adelante, no sean tímidos, equivóquense, hagan el ridículo. Si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Lo van a hacer como yo, a los 80. A mí no me importa hacer el ridículo. ¡Arriésguense! ¿A quién le importa?”

En ese momento, Moria Casán intervino en la conversación ya que vio a Lucas Spadafora muy sensibilizado. “Tiene ganas de llorar. Estabas como llorando” manifestó la exvedette. “¡Es que es muy difícil, Moria!” se sinceró el influencer. “¿Pero por qué lloras?” quiso saber la one. “Es que es muy difícil estar de este lado, para que la gente venga a juzgarte. Es muy fácil estar sentado de ese lado” se sinceró diciendo el compañero de Lolita.

“¿Sabés lo que costó sentarnos aquí, querido? ¡No digas eso! Son 50 años de romperse el alma para sentarse aquí. ¡No digas eso!” expresó Nacha. “Nacha, no quiero pelear con vos” le contestó él. “Yo tampoco quiero pelear” manifestó la jurado. En ese momento, Moria volvió a interrumpir a su colega, para mencionar un detalle particular que había notado mientras Spadafora se emocionaba en la pista. “Pero lloraba, pobrecito. Y la mirabas a Yanina. La tenés a tu mamá ahí y la mirás a Yanina” lanzó la one.

“Es que estoy muy angustiado, Moria. Mi mamá no me dice nada, a mí nadie me defiende, y Yanina habla con Lola” cerró diciendo el joven. A pesar de su “llanto” a los pocos minutos se lo vio muy bien. Muchos internautas expresaron en las redes que es un personaje que el influencer suele hacer durante sus videos de Instagram. Sin embargo el jurado se lo creyó. Incluso Nacha le aconsejó a la familia de los dos participantes que ya no venga a la pista para que no tengan tanta presión, ¿Qué opinarán si se enteran que no fue verdad?.