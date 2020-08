Desde siempre More Rial ha buscado su lugar dentro del mundo del espectáculo y la farándula. La hija de Jorge inició hace poco tiempo atrás su carrera como cantante y luego de su participación en el Bailando en la salsa de tres, sintió que le gustaría participar del certamen. A pesar de que aún no tuvo la posibilidad, la mamá de Francesco no pierde las esperanzas. Como sabemos, siempre se mantiene atenta a cada una de las galas del Cantando 2020 y ya le tiró a Ángel de Brito un palito para que la convoquen.

Por medio de sus redes sociales, More Rial comenzó su campaña para poder entrar al reality. La ex de Facundo Ambrosini, compartió en sus historias de Instagram un posteo de su abogado, Alejandro Cipolla, donde se dirigían al conductor del programa para charlar sobre esta posibilidad. “@moreerial ¿qué estás esperando para entrar al Cantando? @angeldebritooki ¿estará More para entrar ahora?” manifestó el letrado.

“Obvio que sí, esperando el llamado @angeldebritooki” escribió la hija de Jorge Rial al compartir la inquietud de su abogado. Recordemos que desde hace ya algunas semanas los conductores del show habían contando que nuevas personalidades se sumarían a participar del programa de LaFlia Contenidos y luego de mucha espera, ya suenan los primeros nombres. Como son el de Mica Viciconte, El Dipy y los hermanos Caniggia.

A pesar de que el nombre de Morena no estaba entre los comentados por Ángel de Brito al momento de revelar las celebridades que le interesan a la producción, la joven de 21 años intentará todo lo que sea posible para poder sumarse al show. Recordemos que hace algunas semanas atrás, la mamá de Francesco compartió imágenes polémicas en su cuenta de Instagram criticando la performance de Karina Jelinek, que fue la segunda participante eliminada del ciclo.

En caso de quedar seleccionada, ¿se bancará las críticas del jurado y también las del público?. Luego de su mensaje en la red social, de Brito, con quien tiene una muy buena relación, se hizo eco de su pedido y compartió en sus historias el mensaje de Rial y expresó: “Ojalá” en claro apoyo a la joven. Hace algunos meses atrás, la hija de Jorge Rial manifestó también que le gustaría formar parte del panel de las angelitas. ¿Cómo se desempeñará en el mundo del periodismo de espectáculos? .