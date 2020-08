En las últimas horas se especuló mucho sobre la posibilidad de que cambien a Pepe Cibrián en el Cantando 2020. Gabriel Fernández, uno de los productores del certamen mencionó que el lugar del actor podría ser ocupado por un jurado rotativo. En la gala de anoche, el director no asistió al reality, sino que fue reemplazado por Oscar Mediavilla. Finalmente, el famoso rompió el silencio y se refirió a la versión que circula.

En diálogo con Teleshow, Pepe explicó los hechos. “Hoy y mañana (martes y miércoles) me van a reemplazar porque tengo problemas familiares. Yo tengo una tía de 90 años, hermana de mi mamá, que no está nada bien y que tiene de todo. Y yo tampoco estoy bien. No sé si es por la depresión o la tristeza que me genera esto. Por eso le pedí a la producción no ir”, comenzó relatando el director teatral.

No obstante, luego se le preguntó si se veía fuera del certamen. Por lo tanto, Cibrián reflexionó: “Lo que ellos decidan hacer conmigo ya no es mi problema. Puede ser, pero no lo sé. Nunca me han dicho ‘usted no sigue’”. Asimismo, al parecer el productor detalló que su contrato tiene vigencia hasta el 1 de noviembre, pero que en caso de que quieran echarlo, pueden hacerlo sin caer en ningún problema legal.

Horas antes, José María Listorti reveló en Hay que ver: “Cuando le comunican a esta persona y le dicen ‘vamos a hacer unos cambios en el jurado y vamos a ver si la semana que viene te liberamos’, esta persona les dijo ‘¿me dan quince días a ver si le encuentro la vuelta?’”. Sin embargo, Pepe manifestó estar muy a gusto en el ciclo. “Estoy muy entusiasmado, me cuidan mucho y creo que la vamos a pasar muy bien”, afirmó el actor.

Finalmente, Pepe Cibrián realizó una publicación en su cuenta de Twitter para dejar en claro su versión de por qué faltará a las próximas galas del reality. “Por motivos familiares hoy no estaré en el @cantando2020, pero espero volver lo antes posible! Muchas gracias a todos los que se preocupan, a todos ustedes, un gran abrazo a la distancia y a disfrutar el programa de esta noche, yo, desde casa”, aseguró el director teatral.