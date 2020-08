En la noche del lunes, Laurita Fernández y Nacha Guevara protagonizaron un tenso momento en la pista del Cantando 2020. La bailarina se enojó luego de que la actriz mencione de manera despectiva “la larga lista” de novios que tendría la conductora. Y la joven no se lo dejó pasar. Al finalizar la gala de sentencia y eliminación, la modelo rompió el silencio en un móvil para Los ángeles de la mañana.

La situación comenzó cuando Nacha se confundió el nombre de Nicolás Cabré, y luego con el fin de enmendar su error lanzó: “Bueno es larga la lista”. Sin embargo, Laurita no se lo tomó con humor, sino que le aseguró que fue un comentario “desubicado y despectivo”. Finalmente, la bailarina habló sobre el incómodo momento que vivió: “Se equivocó, no le salió algo y la quiso arreglar atacándome a mí. Hizo una picardía haciéndose la viva que no fue”.

En esa misma línea, Fernández agregó: “Algunas cosas las podés dejar pasar, pero hay otras que tampoco voy a dejar que me digan lo que se le canta, menos de mujer a mujer. Si me lo decía hace diez años, lo podía entender. Hoy 2020, eso no existe. No es una ofensa pero querer usarlo como ofensa es lo que está mal. Me salió el barrio de Mataderos de adentro con todo”. En las redes sociales todos felicitaron a la joven por no dejárselo pasar.

Luego, Laurita explicó por qué defendió a Agustín Sierra: “Si yo fuera participante es algo que hubiera dicho. ‘Bueno yo no tengo la culpa de ser la última y que ustedes estén cansados’. Creo que su enojo no fue ese igual, sino que se enrolló cuando se equivocó”. A su vez, la actriz contó que al concluir la gala, Karina La Princesita tuvo unas lindas palabras para con ella, aunque no fue así con Moria Casán.

Por último, Laurita Fernández recordó su paso por el Bailando por un Sueño, y cerró: “Hay que empezar a tratarnos mejor. Tanto se habla del género y la lucha, hay que empezar a aplicarlo y levantar la mano cuando no da. Hace diez años, quizás me hubiese callado, apichonado, me hubiese puesto mal en mi casa y hoy ya no tengo ganas de eso. Hay ciertas cuestiones que no me parecen que está bueno dejar pasar”.