Agustín Sierra se transformó en una de los galanes dentro del Cantando 2020. A raíz de su aparición en el certamen, varias famosas contaron que se sienten atraídas por el actor y las usuarias de las redes lo vuelven tendencia cada vez que el joven aparece en el programa. Incluso, en su última presentación en la cumbia, los internautas hicieron miles de memes luego de que el joven se sacara la camisa en el final de la canción, destacando el físico de Sierra. En una entrevista radial, Agustín habló de Laurita Fernández y lanzó un picante comentario: “La ilusión nunca se pierde.”

Desde los comienzos del show, donde la conductora aún estaba soltera, se bromeaba con un intento de acercamiento entre ellos. Incluso el actor coqueteó con ella en la pista, abriendo paso a este juego. En los últimos días, Agustín Sierra se sinceró en una entrevista que hizo con Radio Mitre, a través de un vivo de Instagram y no pudo evitar nombrar a su colega del Cantando 2020, que en las últimas semanas fue fotografiada junto a su ex pareja Nicolás Cabré.

“La ilusión es algo que nunca se pierde, hay que saber esperar. La vida son momentos. Este es un momento para ser caballero, respetuoso y ver qué sucede entre ellos” comenzó diciendo el actor. “El día de mañana será otro momento quizá para decirle: hola, ¿tomamos una cerveza?, hola ¿cómo te va?, vamos a caminar juntos. No sabemos. Nunca hay que descartar nada, jamás. Siempre positivo y siempre para bien” prosiguió diciendo el joven.

En este mismo marco, compartió con la gente que estaba viendo el video más detalles sobre su vida sentimental y manifestó que está pasando la cuarentena en compañia de Marta, su perra y que por el momento continúa soltero. “Ella es mi compañera. Yo veo a veces que la gente sube que están enamorados o fotos abrazándose y digo: ¿Cómo hicieron en pandemia?” comentó. Si bien Sierra no pierde las esperanzas con Laurita Fernández, tampoco pierde el tiempo esperando.

Como sabemos, Nati Jota fue una de las influencers que confesó que el actor le parecía muy lindo y sobre esto también habló en su entrevista. “Le mandamos un beso a Nati Jota. La conozco, la he visto diciendo cosas lindas mías. Justo me metí en un vivo que no sé que estaba viendo y se puso colorada. Ya vamos a hablar” manifestó. Además, Agustín contó que la influencer había dicho que no quería que él le cantara y dijo: “Jamás sería mi arma de seducción. Ella habla mucho y vamos a devolverle el palito. Vamos a ver qué pasa” sentenció.