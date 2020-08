Desde que comenzó el Cantando 2020, Carmen Barbieri se consagró como una de las artistas preferidas del jurado, sobretodo de Moria Casán, con quien mantiene una gran amistad hace varios años. La vedette siempre se destaca por su gran energía y buenas actuaciones. Sin embargo, en la gala del Rock Nacional no ocurrió lo mismo. La actriz sufrió dos fuertes caídas antes de ingresar a la pista, lo cual influyó en su performance.

En la gala del miércoles a la noche, Carmen cantó “El extraño de pelo largo”, un hit de los años ’70 interpretado por La Joven Guardia. No obstante, horas antes, la mediática sufrió dos caídas. La primera ocurrió en el baño del canal, y la segunda en la pasada de piso. Por lo que al ingresar en la pista, la famosa explicó la situación: “Traje todo menos la silla de ruedas. Fui al baño con el barbijo, la máscara y los anteojos. No veía nada, me comí un escalón y me caí de espaldas”.

Luego de escuchar la declaración, Laurita Fernández quiso saber: “¿Hubo otra caída, no?”. Por lo que rápidamente, Barbieri se explayó: “Sí, la otra fue acá haciendo la pasada. Había una tarima, dos escalones, y cuando apoyé el pie, el tobillo no aguantó el cuerpo y caí”. A continuación, la mediática mostró lo hinchado que tenía los tobillos. A pesar del incidente, la actriz realizó toda la actuación sin problemas, pero no logró convencer al jurado.

A su vez, en una entrevista con Por si las moscas, el programa radial de La once diez, Carmen se refirió al conflicto que protagonizaron Laurita y Nacha Guevara. En la gala del lunes, la miembro del jurado quiso hacerle una broma a la conductora mencionando a Nicolás Cabré, sin embargo se confundió el nombre. Y luego para enmendar su error, lanzó: “Bueno es que es larga la lista”.

Al escuchar la acusación, Laurita le aseguró que su comentario fue despectivo y desubicado. Por lo que Carmen Barbieri no dudó en opinar al respecto: “No la justifico a Nacha ni tampoco a Laura cuando le falta el respeto a Nacha para defienderse. Si lo hacés un comentario con humor, te tenés que bancar la que venga. Laura no tuvo 400 novios, pero tuvo muchos, y yo diría ‘¡qué bien chicos, pasa por la vida con ese cuerpo y cara tan bonita!’, ¿cuál es el problema?”.