El lunes, en el Cantando 2020 se llevó a cabo la gala de sentencia y eliminación, la cual dejó afuera a Facu Mazzei y Agustina Agazzani, quien realizó un fuerte descargo contra el jurado antes de retirarse definitivamente. La pareja perdió en la votación telefónica, en la que vota el público, contra Laura Novoa, algo que sorprendió a todos. Por lo que al enterarse, Cinthia Fernández realizó una publicación en apoyo a su rival, y luego debió dar explicaciones.

“Ayer hubiera sacado a Novoa del Cantando. ¿Ustedes?”, escribió Cinthia en su cuenta de Twitter, y sorprendió a todos. Por supuesto que luego del posteo, todos comenzaron a especular sobre una posible tregua entre las mediáticas. No obstante, cuando la panelista del Show del problema vio una nota sobre el tema, enseguida salió a desmentirlo con otra publicación en la red social del pajarito.

“Ah, sí, ¡mirá vos! ¡No leí eso en ninguna parte! Dije que sacaría a Novoa porque me torra y porque le tengo cariño a Facu Mazzei, sé que le gusta la música y es un gran estudioso, me da igual quién tenga al lado. De hecho, ella también me torra, así que no me hagan psicoanálisis”, lanzó filosa Fernández dejando en claro que no tiene ninguna intención de llevarse bien con la exnovia de Martín Baclini.

Sin embargo, en los últimos días Cinthia demostró que su relación con Matías Defederico mejoró considerablemente. El futbolista participó de una entrevista con El show del problema e hizo una importante declaración. “¿Qué fue lo que te enamoró de Cinthia para decidir que sea la madre de tus hijas?”, lo interrogó José María Muscari. Rápidamente, la mediática bromeó: “No sabemos hasta hoy, no estamos encontrando la respuesta”.

No obstante, Defederico contradijo a Cinthia Fernández y aseguró: “Yo lo sé muy bien, obviamente. Tuvimos tres hijas juntos. Me va a odiar un poco más de lo que ya me odia por lo que voy a decir, pero de Cinthia me enamoró que tiene muchas cosas que yo vi de mi mamá, aunque no lo crea. Te querés morir, pero es verdad”. Sin filtro, la panelista cerró: “No, bueno, chicos me voy. ¿Es joda? ¡Me odia! Es el peor día de mi vida”.