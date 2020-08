Anoche, se vivió en la pista del Cantando 2020, la segunda gala del rock nacional. Cuatro parejas lograron salir al escenario para dejar todo delante de Nacha Guevara, Moria Casán, Oscar Mediavilla y Karina La Princesita, para poder obtener un buen puntaje y continuar de esta manera en el reality. Flor Torrente y Michael Hersch, cantaron un tema de Soda Stereo y a pesar de mostrarse muy profesionales, no lograron cautivar al jurado con su performance.

Los participantes fueron la tercer pareja de la noche en salir a dejarlo todo en el escenario e interpretaron la canción “Trátame Suavamente”, un éxito de Soda Stereo. Luego de su interpretación, la que los conductores del ciclo manifestaron haber disfrutado muchísimo, llegó el momento de enfrentarse a las devoluciones del jurado. “Me gustó. Tuvo lindo clima, pero me faltó algo. Siempre lo encaran como algo profesional. Esto podría estar y mantenerse en un escenario, con más trabajo. Pero les faltó comunicación y eso enfría la propuesta. Flor lo mantiene mejor, porque se apoya en la actriz” manifestó Nacha Guevara luego de escucharlos y les puso un 7.

“Fue una versión parecida a la de la China Suárez para la película Abzurdah. El clima estuvo lindo, pero al final de las frases Flor quedó medio caladita. Me pareció lindo, pero no me encantó” manifestó Karina La Princesita. Luego, llegó el turno de Oscar Mediavilla, el nuevo integrante del jurado que está causando estragos entre los participantes del Cantando, debido a su fuerte y seria personalidad, que hace temer a más de uno.

“La versión es linda e interesante. A la afinación le faltó firmeza en el final. De todas maneras, he visto cosas peores que estas” lanzó muy picante el esposo de Patricia Sosa y los puntuó con un 4. Este número puede parecer muy polémico para algunos, incluso se podría decir que es un puntaje bajo, pero, historicamente, para todos aquellos que vieron ya al productor musical participar como jurado de otros concursos, saben que se caracteriza por poner notas bajas.

“Me mandé un lindo trip. Ustedes aparecen y aparece la luz: son angelados y televisivos. Cuando empezaron, a Flor no le entendí porque era como un susurro. Y me falta algo: más química, más piel, aunque ensayen por Zoom. Mírense más. Establezcan contacto visual. Me gustó poco” manifestó finalmente Moria Casán, la dueña del voto secreto en esta ronda. En su actuación anterior, Flor Torrente y su compañero la rompieron con su cumbia y fueron muy halagados por los especialistas debido al look de la pareja y la elegancia que caracteriza a la hija de Araceli González a la hora de encarar cada proyecto en el escenario.