Hoy, jueves 27 de agosto, se llevó a cabo una manifestación por la aparición en vida de Facundo Astudillo. La concentración tuvo lugar en la plaza catamarqueña 25 de Mayo, comenzando a las 10hs, Partido obrero, PTS y el MTS habían convocado la manifestación. Catamarca se convierte en otra provincia en exigir por el joven desaparecido a comienzos de la cuarentena.

Siendo parte de la Jornada Nacional han llamado al atención con reclamos a las victimas provinciales, como el caso de Diego Pachao, del que se reclamó justicia por él. Victima de gatillo fácil de Fuenzalida en Andalgalá. Pero dicen que apenas es sólo uno de los otros casos que tiene la policía como responsable. De la misma manera se adjudica el mismo accionar con Facundo Astudillo.

Pidiendo la renuncia de Sergio Berni, la jornada en la plaza principal estuvo repleta parlantes y bombos para exigir justicia. Propósito nada alejado al que exige la madre de Facundo, Cristina Castro, quien exclamó “Basta de pibes desaparecidos y suicidados en las comisarías”. En el día de hoy se llevó a cabo en Plaza de Mayo, y arremetió contra los políticos. “Vine acá por respuestas, no me interesa la política pero le dije al Presidente y al gobernador que no quiero que prometan cosas que no van a cumplir, quiero hechos”.

La marcha en todo el país tenía el mismo propósito planteado por Castro: “Son asesinos y están comandados por (Sergio) Berni, que es un mentiroso, los pibes no se suicidan, los suicida la policía, no lo pedí, me tocó, esto que le pasó a Facu no debe pasar nunca más porque ser joven y libre no es un delito, es un derecho”, mientras en Catamarca se reclama por Pachao y las múltiples victimas de la Policía.

La izquierda catamarqueña reclamó al sonido de “Fuera Berni El Estado es responsable”. El reclamo fue contundente, justicia para todas las victimas, esclarecimiento de la causa Astudillo y el sece de la violencia policial, el gatillo fácil. En todo el país las manifestaciones fueron encabezada por familiares y amigos de victimas.