Tras el comienzo de la autopsia del cuerpo hallado, el personal forense reportó las primeras impresiones del trabajo a la madre del desaparecido, Cristina Castro. “Han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento”, declaró la madre de Facundo Astudillo.

Castro admite estar “rota pero de pié” tratando que se sepa la verdad sobre el caso, aseguró que ayer, los peritos le dijeron que el cuerpo pertenece a un joven de 22 a 24, de 1.60 metros de altura, lo que coincide con el perfil de Facundo Astudillo. “Ayer fue un día durísimo. Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa. (…) A mí no me caben dudas, es él y me lo voy a llevar a casa”.

El cuerpo hallado en la localidad de Teniente Daniel Cerri, seguirá en investigación. Cristina Castro no está sola, recientemente partidos políticos han salido a defender la causa, ademas ella no cree estar equivocada respecto al accionar de la Policía, dado que recientemente se comprobaron irregularidades en los movimientos de uno de los patrulleros de la Policía Bonaerense.

La policía Siomara Flores declaró haberlo trasladado desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone. La incógnita surge luego de la geolocalización de la patrulla. Confirma que ese mismo móvil habría muy cerca de dónde se encontro el cuerpo días después. Ademas, se pudo detectar que se habría desinstalado la aplicación de Whatsapp y vuelto a instalar.

La madre del joven señala tajante que “Facu no se suicidó, Facu no se cayó de un puente, a Facu lo mataron y es la Bonaerense la que tiene que dar respuesta de eso”. Finalmente señaló el accionar policial: “según el análisis de su GPS, estuvo cerca del hallazgo del cuerpo de su hijo el 8 de mayo pasado, “el mismo día que una de las policías involucradas desactivó el Whatsapp de su teléfono”