Anoche, Carmen Barbieri salió a la pista del Cantando para cantar en la gala de rock nacional junto a su compañero Mariano Zito. Luego de el puntaje espectacular que tuvo en la cumbia, la capocómica salió a darlo todo en el show cantando el tema “El extraño del pelo largo” de los Enanitos Verdes. Y sorprendió a todos con un look muy colorido y una peluca rubia larga asombrosa. Sobre esto, bromeó su hijo Fede Bal, que siempre se muestra atento al programa cada vez que su mamá sale a la pista.

“¡Te amo! ¡sos hermosa! Sos lo mejor que me pasó en la vida, ¡te amo! @Carmen_LaLeona #Cantando2020” escribió Fede Bal en su cuenta oficial de Twitter y comparó a la ex de Santiago Bal con la Jirafa de la película “Madagascar”, usando una peluca de muchos colores. Enseguida los usuarios de la red del pajaríto se hicieron eco de los comentarios del joven y bromearon junto a él. Incluso su amiga y ex compañera del Bailando, Lourdes Sánchez, le dejó un comentario.

“Es toda una genia” escribió la esposa del Chato Prada. A pesar del aguante de su hijo y de los internautas que estaban muy atentos a la performance de la artista, Carmen contó al salir a la pista que había sufrido un accidente en el estudio del Cantando 2020. La participante se cayó en el baño del estudio y se lastimó uno de sus pies y por desgracia, en la pasada general en el piso, antes de salir al aire, volvió a caerse y se sentía mucho peor del golpe.

A pesar de la insistencia de la producción para que cantara otro día, Barbieri decidió salir al escenario e intentar dar lo mejor de sí. Claramente al tener ciertas dificultades, la actuación de la cómica tuvo un puntaje muy bajo y hasta la vimos enojarse con Karina La Princesita durante su devolución porque expresó que no le había gustado lo que hizo. A pesar del bajo puntaje del jurado, Marcelo Tinelli salió a bancar la interpretación de la exvedette.

Por medio de su cuenta de Twitter, Tinelli aportó un dato muy importante para el programa que sin dudas alegrará mucho a Carmen. “Gran artista mata influencer. Durante la performance de @Carmen_LaLeona, #Cantando2020 con picos de 12,3 le ganó en competencia directa a #Jesús. Hasta ahora el momento de más rating del programa” decía el tweet que compartió el cabezón. Como sabemos, el tema rating es algo que sin dudas tiene muy preocupados a los productores del ciclo ya que a pesar de estar muy bien posicionados en las redes sociales, todavía no logran con esta propuesta el mismo éxito televisivo que tenía el Bailando.