El martes, Oscar Mediavilla debutó como jurado en el Cantando 2020. En un principio ingresó como un reemplazo de Pepe Cibrián, sin embargo, tras la renuncia del director teatral, el productor quedó como titular. Anoche, Lizardo Ponce cantó en la gala de Rock Nacional, y se mostró muy nervioso por la presencia de la nueva incorporación. Y con razón, ya que el músico presenció un fuerte cruce con el periodista: “¿Por qué no te anotaste en un concurso de influencers?”.

Lizardo interpretó “Hacelo por mí”, el hit de Attaque 77, junto a su compañera Lucía Villar, y no lograron convencer al jurado. No obstante, Oscar apuntó duramente contra el influencer en su devolución. Primero, el productor le dijo al periodista que no lo conocía. Sin embargo, luego le confesó que sabía que jugaba al Tutti Frutti porque su hija consume sus Vivos de Instagram, y lo retó a jugar uno.

Al principio de su devolución, Ángel De Brito le comunicó a Mediavilla, que Ponce es influencer y hace Vivos. Por lo que muy filoso, el marido de Patricia Sosa le preguntó al instagramer: “¿Eso lo hacés bien?”. Rápidamente, el conductor le aseguró que lo hace muy bien, y en ese momento, el productor lanzó un comentario provocando al famoso: “¿Y por qué no te anotaste en un concurso de influencers?”.

A pesar de su timidez, Lizardo no demoró en reaccionar.” Porque me divertía venir acá también y animarme un poco al desafío y a sacarme la vergüenza como dice Nacha Guevara. Hasta donde pueda, voy a estar”, aseguró el influencer. Sin ánimos de continuar con el conflicto, Mediavilla procedió a darle su devolución. “Lizardo estuviste siempre cerca de la nota. Hay profesionales que cantan peor que vos”, cerró Oscar.

Sin embargo, luego de la devolución, Patricia Sosa tomó partido en la polémica y apoyó al periodista. “¡Te banco Lizardo Ponce!”, manifestó la cantante en Twitter. Por lo que el mediático le pidió que vaya ella de jurado. A su vez, Mar Mediavilla, la hija de la pareja, también contradijo a su padre en sus historias de Instagram. “¡Vamos Lizardo! ¡Dale Oscar! Bueno igual tiene una coherencia, ayer a Ángela Leiva le puso 5”, expresó su hija al ver el 3 que le dio el productor al influencer.