El Frente de Unidad Social y Sindical (FUSSi) volvió a reclamar frente a las instalaciones de la Legislatura por una mejora salarial para los trabajadores. El secretario general de ATE realizó una advertencia al gobierno: “si no hay una recomposición salarial no nos sacarán de las calles”. A su vez, reclaman en contra de la reforma del Estado que pretenden llevar adelante en la Legislatura.

Ayer en la mañana el gobernador, Raúl Jalil, confirmó que brindará un aumento a seguridad debido a que es considerado un servicio esencial. Sin embargo, aseveró que no va a haber aumentos para nadie más: “Me sorprende que la gente esté pidiendo aumentos cuando hay muchísimos catamarqueños que se están quedando sin trabajo. Si hay algún recurso será para los que no tienen”. A su vez, agregó que si los sindicalistas “son tan solidarios, nos tendríamos que dedicar en forma conjunta a los que se quedaron sin trabajo”.

En consonancia con esto, la semana pasada el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, dijo que el dinero se priorizará para las obras públicas: “El gobernador ha decidido con un claro perfil que todos los dineros del Estado sean para la reactivación de la obra pública que dinamiza la economía y genera empleo, también es dinero para la producción y para proteger aquellos sectores que han quedado sin la posibilidad de ningún ingreso”.

El secretario general de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo dijo:”me acaban de informar que el Gobernador volvió a reiterar que no habrá aumentos para nadie, nosotros le decimos que habrá aumentos para todos” En relación con las reformas laborales Ricardo Arévalo manifestó que “no estamos dispuestos a discutir lo que nos proponen. Esto es un ajuste encubierto a la clase trabajadora”.

“No queremos más precarización. Vamos a seguir insistiendo en la recomposición salarial de forma urgente y si no, no nos van a sacar de las calles. Así como se anuncian obras millonarias, así también tenemos derecho los trabajadores a vivir un poco mejor y tener el sustento de todos los días para nuestros hijos. Si el gobierno no nos convoca a dialogar sobre lo que estamos pidiendo nos van a tener en las calles” añadió.