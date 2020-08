Aries y Tauro

El horóscopo indica que para Aries, es importante comprender que dentro de una relación de pareja puede ser sano, hasta cierto punto, enfrentar algunas posiciones a través del diálogo. Mientras que para Tauro, estarás lleno de valentía y harás esas tareas pesadas que llevabas tiempo posponiendo. En la salud, será la mejor área para el nativo del toro; tu dinamismo está a la orden del día, tienes el corazón lleno de valentía y harás esas tareas pesadas que llevabas tiempo posponiendo, como cambiar de lugar los muebles de tu salón.

Géminis y Cáncer

En lo que respecta a Géminis, es importante trabajar la escucha activa, es algo esencial para ser un profesional más íntegro y maduro. En la salud, para hoy los nativos del signo de los gemelos será necesario atender las necesidades de movimiento del cuerpo. Mientras que para Cáncer, los intereses profesionales chocarán con los deberes familiares. Tu fuerza de voluntad es bastante ligera; quienes están a dieta se aferrarán a cualquier situación para comer aquello que no deben.

Leo y Virgo

Para Leo, será importante organizar los proyectos personales y de trabajo. Caso contrario, colapsarás. El estrés de estos días ha sido enorme, aunque verdaderamente está siendo una semana muy productiva. Mientras que para Virgo, el día estará lleno de creatividad y buenos negocios. Todo estará dedicado al universo del entretenimiento, el espectáculo y el arte en cualquiera de sus variantes.

Libra y Escorpio

Para Libra, se librará una batalla interna que no solo te perjudica a ti, sino también a los que te rodean. Recuerda que quien no se mueve corre el riesgo de marchitarse. Mientras que para Escorpio, es un día de mucha fuerza energética que no debes desaprovechar. Lo que hagas en esta jornada será un punto de inicio de una mejor manera de vivir tu vida profesional. Intenta mantener la frecuencia de tu ser vibrando alto por medio de la respiración.

Sagitario y Capricornio

Para Sagitario, será importante dejar respirar al cuerpo y salir al aire libre. Tienes todo lo que hace falta para conseguir lo que deseas en el terreno profesional, pues los Astros te favorecen. Mientras que para Capricornio, determinar el camino que te llevará al futuro será un desafío complicado. Dedica un rato del día para guardar silencio en un espacio tranquilo y meditar sobre tus necesidades.

Acuario y Piscis

Para Acuario, tendrás la sensación de que las cosas no avanzan, las ideas no fluyen, los proyectos no encuentran un acuerdo y te sentirás impotente. Hoy será regular y necesitas descansar, dormir bien, masajes, hacer algo de ejercicio Mientras que para Piscis, es probable que un compañero de trabajo confiese su amor. Ya intuías que podría llegar este momento pues te ha estado mandado señales claras de que estaba interesado en ti de forma romántica.