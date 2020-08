Una polémica con personal del puesto caminero se desató en la localidad de Fiambalá porque la Intendenta, Roxana Paulón, autorizó sin el consentimiento del COE local el ingreso de un camión cuyo transportista no tenía el PCR como exige el Decreto Provincial que firmó el gobernador Raúl Jalil. El manejo político o antojadizo de los jefes comunales es el principal elemento de discordia que afecta el funcionamiento interno de los COE y que genera preocupación y malestar social.

El camión transportaba combustible para una empresa minera, según trascendió sería LIEX. El camionero es de apellido Barbieri. De acuerdo a los testimonios de los presentes y que se comunicaron con El Aconquija, el Jefe de la Comisaría de Fiambalá no autorizó el paso pero recibió órdenes de la Regional. La Intendenta Paulón -ante la objeción de un oficial y personal sanitario-, habló con los superiores para permitir el ingreso y obviar la normativa vigente.

Según información a la que accedió El Aconquija, incluso se labró un acta en el libro del portal de ingreso fiambalense para desligar responsabilidades y dejar constancia de que no hubo acuerdo entre los agentes de control. En el lugar se produjo una fuerte discusión que terminó en una “orden desde arriba” de la que la población no está enterada. Son detalles que no se dan a conocer por temor a la reacción de la gente que no se siente tranquila con estas “excepciones”.

En este marco se da un conflicto de intereses en una escala de prioridades evidentemente distinta, poniendo a los organismos entre sí, enfrentados. No solo eso, la orden implica que el personal debe desobedecer decretos y leyes para hacer lugar a decisiones políticas que siempre tiene a la mineras con coronita por dádivas o ayudas “institucionales” que luego pretende capitalizar el mismo intendente en una suerte de circulo vicioso donde ni siquiera se acentúa la salud pública como prioridad, según el ejemplo del presente artículo.

El personal de salud y de seguridad entiende estos atropellos políticos como una burla al sacrificio diario que podría tirar todo por la borda debido a que sobran ejemplos en el mundo de poblaciones confiadas que luego tuvieron una sorpresa de la enfermedad hasta el momento inmanejable y sin una vacuna para la cura. Mientras el Gobernador pide responsabilidad y compromiso a la población, los intendentes del mismo palo político hacen lo contrario ¿o deberíamos preguntar quién de “arriba” autoriza estos “permisos especiales”?