Desde que comenzó el Cantando 2020, Laurita Fernández genera polémica. Sin embargo, en varias ocasiones, ella sola se expuso a los escándalos. Y así lo hizo en una de las últimas galas, luego de que Adabel Guerrero confiese que convive con su pareja y la ex de él. Por lo que la bailarina se mandó al frente sola: “Es como que Fede Hoppe me diga ‘venite a cuidarme a los nenes'”.

En la noche del martes, Adabel fue una de las primeras en cantar en la ronda de Rock Nacional. “Me mudé con la madre de los nenes de Martín (Lamela), con la ex de mi marido, que me cuida a mi hija Lola. Hoy es mi mejor amiga”, reveló la vedette. Al escuchar la confesión, Laurita no logró contener su sorpresa y lanzó un picante comentario al respecto. “No puedo creer todo lo que nos contó recién”, comenzó diciendo la conductora.

Y rápidamente, Fernández se expuso a sí misma: “Es como que Fede Hoppe me diga ‘venite a cuidarme los nenes con Maca (Rinaldi), vení a casa y nos cuidás los chicos”. Sin dudarlo, Ángel De Brito la interrogó: “¿Están por ser papas? ¿Sabés algo que yo no sé? Vos te estás metiendo en unos lugares… te las estás buscando sola”. Sin embargo, la conductora aseguró que no sabe nada y cerró: “El planteo que hizo Adabel me pareció novedoso. Yo antes no lo había escuchado”.

Asimismo, hace unos días, Laurita le tiró un palito disimuladamente a Maca Rinaldi. En la gala donde Lizardo Ponce cantó la cumbia, los conductores y el participante comenzaron a debatir sobre el rol de los influencers. En ese contexto, Ángel De Brito le aseguró a la actriz, que ella se encuentra dentro de ese grupo. Sin embargo, la ex de Nicolás Cabré explicó por qué no lo es.

“Yo no soy de las que pone frases, ponele viste que ponen ‘la luz de los ojos’”, se explayó Laurita Fernández. No obstante, al parecer la bailarina lanzó una indirecta y Pampito, el panelista de Confrontados, la desenmascaró. “El palo de Laurita para Maca Rinaldi??? (Con Hoppe en el piso del Cantando). Guerra declarada!!!”, detalló el periodista junto a capturas del Instagram de Maca, donde se leen frases como: “Lo lindo de recorrer el camino es sentarse a hacer una pausa”.