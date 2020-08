En los últimos días, Mica Tinelli manifestó en sus redes sociales lo que significaba para ella cumplir años en cuarentena, y lo triste que se encontraba por no poder festejarlo junto a su familia y amigos como siempre. Sin embargo, en el día de ayer, la joven recibió miles de mensajes en las redes sociales y se la vio muy contenta al respecto. Finalmente, a pocas horas de que termine su cumpleaños número 32, la famosa mostró cómo lo vivió.

Hace unos días, Mica se lamentó en Instagram: “Ya me estoy preparando para mi cumpleaños que es pasado mañana. Un cumpleaños en pandemia”. Y al terminar de decir la frase, la joven simuló una cara de tristeza. No obstante, su mensaje el miércoles fue diferente: “Les agradezco de todo corazón porque aprecio cada una de las cosas que me escriben. Los quiero mucho y gracias por estar ahí siempre”.

Por último, Tinelli compartió una foto en donde se la ve con una torta y globos. Por lo que junto a la imagen, la dueña de Ginebra detalló: “23 al revés. Gracias por mandarme mensajes tan lindos y transmitirme tanto amor, aunque sea una red social, los siento cerca a todos. ¡¡¡Gracias!!!”. Rápidamente, muchos seguidores aprovecharon el posteo para continuar saludándola y deseándole un buen día.

A su vez, Licha López, la actual pareja de Mica, le escribió un tierno mensaje junto a una selección de fotografías. “¡Feliz cumple hermosa! Deseo que todos los días seas feliz, porque es lo que te merecés, por lo excelente persona y compañera que sos. Brindo con vos a la distancia. Te Amo”, reflexionó el jugador de Boca. A los pocos minutos, la mediática le replicó: “Te amo Lichi de mi corazón. El mejor compañero que puedo haber encontrado”.

La semana anterior, Mica Tinelli se mostró muy indignada en las redes sociales luego de que se especule sobre que tenía coronavirus. Vale aclarar que en el plantel de Boca, en donde entrena López, un compañero dio positivo de Covid-19 y luego Licha tuvo un falso positivo. Por lo tanto, la joven aclaró la situación. “Yo acá leyendo como publican información sin tener certeza de nada”, escribió la famosa junto al resultado de su hisopado que exponía: “No detectable”.