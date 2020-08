Continúa la guerra entre Diego Maradona y Claudia Villafañe. Hace algún tiempo atrás se conoció que había un cambio en la causa por evasión tributaria que inició Diego Armando junto a Matías Morla en contra de su exmujer. En un primer momento, todo parecía que era a favor de la organizadora de eventos, pero, dos de tres jueces pidieron que se reabriera el caso porque querían volver a analizar ciertas cuestiones.

En este sentido, Fernando Burlando, el abogado de Claudia Villafañe, intentó como maniobra legal, argumentar que la causa ya había prescripto. Sin embargo, en el día de hoy se conoció un nuevo revés judicial en esta causa por evasión tributaria. Según se determinó, la causa aún continúa vigente y no de la manera en que lo había solicitado el letrado. Esta mañana, en el programa de Ángel de Brito, Los Ángeles de la Mañana, se habló de este tema y una de las angelitas brindó mayores detalles.

“¿Qué pasó con Claudia?” preguntó Ángel a su movilera, Maite Peñoñori, que se encontraba cubriendo todas las novedades del tema. “La batalla judicial viene larga, ha habido muchos reveses para un lado y para el otro, lo cierto es que Fernando Burlando había pedido la prescripción del delito de evasión. Esto fue en el Juzgado Penal y Económico N°9, que finalmente se lo rechazó, así que en este caso es a favor de Diego Maradona, que la sigue acusando a Claudia. Y lo que dice Matías Morla a raíz de esto es que la pena puede ser de 2 a 6 años de prisión por este delito” detalló la movilera.

“Se resolvió esta mañana que el delito de evasión tributaria por el que se la está investigando no está prescripto. O sea que sigue vigente y que la pueden seguir investigando por evasora” prosiguió diciendo la periodista y luego leyó al aire un fragmento de la resolución. “‘Rechazar la excepción de falta de acción inducida por la defensa de Claudia Rosana Villafañe. Esto quiere decir que deberá pagarle además los honorarios a Matías Morla, el abogado de Diego, quien lleva adelante la denuncia” explicó.

Finalmente, Karina Iavícoli, otra de las angelistas aportó más datos sobre el tema: “Hay una audiencia el 8 de septiembre por este tema en Estados Unidos de la compra de los departamentos y que ella no habría declarado. Porque hay una causa allá y otra acá”. En las últimas horas, se conoció que Claudia formará parte de MasterChef Celebrity y según contaron ayer en Confrontados, Diego y su abogado estarían preparando un bozal legal para que la mamá de Dalma y Gianinna Maradona no pueda nombrar a su ex en el programa.