Con el comienzo de la cuarentena, Moria Casán se refugió en su casa para cuidarse del coronavirus. Para aprovechar el tiempo en el hogar, la one, comenzó a aprender chino mandarín. Y ahora, en su participación como jurado del Cantando 2020, decidió demostrar sus dotes con el idioma para dar las devoluciones a los participantes. Por el momento solo se tratan de frases cortas pero contundentes en cuanto a las actuaciones de los famosos.

Según contó Moria esta semana, que fue cuando comenzó a hablar en este idioma tan dfícil, esta sería su forma de aportar algo suyo y distinto al show, ya que Nacha Guevara es la encargada de dar los puntajes de un lado más espiritual y Karina La Princesita junto a Oscar Mediavilla, plantean su mirada desde una manera más técnica. Por ahora, las frases elegidas por la exvedette para hablar de las performances de los participantes son: me gustó, no me gustó y me gustó poco.

Anoche, Lizardo Ponce y Lucía Villar salieron a la pista para cantar “Hacelo por mí”, de Ataque 77 y a pesar del gran esfuerzo de Lizardo por mejorar sus shows, aún continúa con grandes problemas de desafinación. En su devolución la one, volvió a utilizar este dialecto y a pesar de que el influencer escuchó muy atento, no pudo entender nada. “Significa que no me gustó” dijo Moria para ayudarlo a comprender sus palabras.

En ese momento, la conductora del programa, Laurita Fernández lanzó un picante comentario sobre esta faceta de la jurado: “Todo significa no me gustó”, este comentario causó las risas de los que estaban presentes en el piso, incluso las de Moria, que como sabemos ha tenido una relación muy tensa con Laurita en el último tiempo, la jurado hasta amenazó con renunciar al programa luego de su última pelea con la conductora.

En cuanto a la presentación de Lizardo en esta ronda de rock nacional, el joven sigue aún intentando agradar a los miembros del jurado en cada gala pero sigue sin lograrlo. Anoche, se mostró muy nervioso con la incorporación de Oscar Mediavilla en el programa, ya que como sabemos es un experto en el tema musical con una gran carrera a lo largo de los años. En su devolución el músico tuvo duras palabras para con Lizardo y lo puntuó con un 3.