En los últimos días se habló mucho sobre la fuerte discusión que mantuvieron Laurita Fernández y Nacha Guevara en la pista del Cantando 2020. Sin embargo, según revelaron las protagonistas al día siguiente, al finalizar la gala tuvieron una conversación y remediaron la relación. No obstante, en la tarde del miércoles, se filtró el mensaje privado que le envió la miembro del jurado a la conductora luego de la pelea.

El conflicto comenzó en la gala del lunes cuando Nacha lanzó un desafortunado comentario contra la bailarina. “¿Cómo hace Mariano para hacerte callar?”, quiso saber la actriz, pero confundió a Nicolás Cabré con Mariano Martínez. Por lo que enseguida quiso remediar su error y aseguró: “Bueno, es que es larga la lista”. Al escuchar la acusación, Laurita estalló de furia y le afirmó que su comentario fue “despectivo y desubicado”.

“¿Le creyó o no le creyó Laurita las disculpas a Nacha?”, le consultó Denise Dumas a Gabriel Fernández en Hay que ver. “Para mí no las aceptó, porque en realidad no fue un pedido de disculpas”, declaró el productor enmascarado. A continuación, el técnico lanzó una bomba: “Nacha le mandó un Whatsapp a las dos de la mañana diciéndole: ‘No sabía que era un tema que a vos te molestaba tanto'”.

Y rápidamente, Gaby Fernández se explayó y apuntó duramente contra Guevara: “No es que le dijo: ‘Disculpame si te hice sentir mal, me equivoqué’. Esas serían disculpas. Pero si a vos te están diciendo: ‘No sabía que te molestaba, no voy a hablar nunca más del tema, porque si sos tan sensible, voy a tener más cuidado’, como Pampita, claramente Laurita va a decir que esas no son disculpas”.

Finalmente, el productor aseguró que para Laurita “quedó todo bien porque no son amigas”. Por el contrario, el martes en la pista del Cantando 2020, Nacha Guevara contó otra versión: “Mientras estaban todos insultando, puteando, criticando, nosotras ya habíamos arreglado lo que había pasado y ya estábamos durmiendo tranquilas. Así que este tema para nosotras es como el periódico de ayer. A muchas personas yo les diría: ‘¿Por qué no se compran una vida?'”.