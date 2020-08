El martes comenzó la ronda de Rock Nacional en el Cantando 2020, luego de finalizar la cumbia que dejó afuera a Agustina Agazzani y Facu Mazzei. El jurado se mostró muy difícil de convencer en este nuevo ritmo, y se encuentra poniendo puntajes muy bajos. Sin embargo, Sofi Morandi la rompió con un hit de Fabiana Cantilo y logró conmover al estricto “tribunal” del certamen.

Sofi cerró la noche con “Ya fue” junto a su compañero Bruno Coccia. Como siempre, la primera en dar la devolución fue Nacha Guevara, quien no logró disimular su emoción. “¡Qué cambio, Bruno! ¡Qué bien! Te felicito. ¡Cómo me gusta cuando la gente mejora! Me da felicidad. Sofi, empezaste divinamente, en el medio la energía se fue, pero retomaste para el final. Fue una alegría. Me voy a mi casa muy contenta”, expresó la actriz y les puso un 9.

Luego, la siguieron Karina La Princesita y Oscar Mediavilla, quienes también se mostraron muy a gusto con la performance de Morandi y Bruno. La pareja se fue con 23 puntos, el puntaje más alto hasta ahora en el ritmo, y hasta lograron superar al de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Moria Casán, por su parte, les dio la devolución en chino mandarín: “Me fascinaron. Sofi tiene una perra que siempre larga. Baila con una libertad. Y él está sacando un chongo tremendo”.

A su vez, Sofi reveló con quién cantará en el ritmo de tres y aprovechó para tirar un palito. “¿Con quién van a cantar en el trío, Sofi?”, quiso saber Laurita Fernández, y Ángel De Brito agregó: “En Twitter dijiste que era una sorpresa, que se iban a morir”. “Sí, pero se cambió a último momento”, explicó la influencer entre risas. Y rápidamente anunció: “Vamos a cantar con Nati Jota”. Asimismo, la actriz aprovechó para hacer un filoso comentario.

“¿Y quién canta con Lizardo (Ponce)? Ivana Nadal”, cerró picante Sofi Morandi antes de abandonar la pista. La joven hizo referencia a la polémica que se generó estos últimos días entre Nati Jota y Nadal, luego de que esta última comience una relación con el exnovio de la periodista. A pesar de que ninguna de las dos lo reconoce, al parecer las influencers fueron amigas. Es más, la mediática se comunicó con la instagramer para comunicarle la noticia.