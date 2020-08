Un médico argentino que participa de un estudio sobre plasma, está por someterse a la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech. Recientemente confirmó haber cumplido el aislamiento obligatorio tras contraer nuevamente coronavirus, y días previos había confirmado que sería lógico que pacientes con el virus tengan un rebrote y se reinfecten. Todas las infecciones virales respiratorias funcionan igual”.

En el Hospital Militar Central, se está llevando a cabo desde principios de mes el testeo de la vacuna con voluntarios; Fernándo Polack se encuentra prácticamente día y noche en el hospital bajo los cuidados necesarios. Aunque parece no haber sido suficiente, “Hace un par de semanas un contacto estrecho empezó con síntomas y luego fue diagnosticado con Covid-19. Mi primer hisopado entonces fue negativo” Explicó Polack.

“Tuve varios hisopados negativos después de mi primer episodio, pero un día más tarde me sentí un poco cansado y luego perdí el olfato. Esta vez el test de PCR confirmó que me había reinfectado levemente como es enteramente esperable en todos los seres humanos que contraen enfermedades respiratorias virales. Por suerte el segundo episodio se ha terminado”, expresó, aclarando su reinfección.

El médico hizo hincapié en que no es anómalo volver a contraer la enfermedad. “Las reinfecciones son la regla en estas enfermedades respiratorias y no tienen nada de especial. Son normalmente leves y mantienen la memoria inmunológica para que el cuerpo pueda decir ’yo a este virus lo conozco’ la próxima vez que aparezca”, por lo que no lo sorprende ésta etapa de reinfección que tuvo.

Polack confirma que su segunda vuelta de coronavirus ya culminó, “Entonces tenemos un episodio cada año o cada par de años. Pero como el coronavirus se ha quedado por un buen tiempo en Buenos Aires, se producen los recontagios. Y también me tocó a mí”, concluyó. El médico es el primer argentino en presentar nuevamente la enfermedad, lo que nos anticipa que de los 104.220 contagiados que presenta hoy Argentina, muchos pueden volver a tener.