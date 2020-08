Anoche, Gladys La Bomba Tucumana y su hijo, Tyago Griffo, salieron totalmente de su zona de confort para cantar en la pista del Cantando 2020 un temón de rock nacional. Con un súper look, todo de cuero, los participantes interpretaron “Persiana americana”, uno de los más grandes éxitos de Soda Stereo. El puntaje que consiguieron les alcanzó para quedar bien posicionados en la tabla de los participantes del show.

“Me gusta la energía que ustedes traen. De Tyago yo esperaba más porque tiene un gran caudal y sos joven. La tesitura te quedó más cómoda, Gladys, afinás más y se definen mejor las dos voces. Estuvo bien, no me mató, tuvo altibajos de energía, pero a mí me gusta esta pareja” dijo Nacha Guevara, la encargada de abrir las devoluciones y los puntuó con un seis. Luego, llegó el turno de Karina La Princesita, colega de los participantes en el mundo de la música tropical.

“Yo los vi muy sexies, estaban con la misma energía. Me gustó” manifestó la jurado y les puso un ocho. Para continuar la noche, Oscar Mediavilla, el más temido de los jurados de todo el show continuó con las devoluciones. A pesar de que esta es su primera semana dentro del programa, el productor musical ya mostró que su rol entre sus compañeros es el de serio y severo. “Estuvo bien y divertido. Dentro de la malaria de artistas que estamos viendo, ustedes están fantásticos” comentó tajante y les puso un seis.

Finalmente, llegó el turno de Moria Casán, que esta semana innovó con sus devoluciones en chino mandarín, idioma que comenzó a aprender durante la cuarentena. Luego de saludarlos en este dialecto, la one les brindó muy buenas palabras. “Gladys, me encanta tu onda. Te comés el escenario porque cantás con los genitales. No me mató… A Tyago se lo comió un poco su madre, quedó como poco colorido. Ahí. Pero siempre es un placer verlos” manifestó la exvedette que en esta ronda tiene el voto secreto.

Ayer, Gladys La Bomba Tucumana rompió en llanto durante su paso por el programa “Mujeres”, el nuevo programa de canal 13, producido por Marcelo Tinelli y LaFlia Contenidos, mientras en una entrevista íntima con las cinco conductoras, le mostraron un saludo de su madre, una de las personas más importantes en su vida. “La gente cree que soy una llorona y es verdad, pero no sabía que habían grabado un saludo de mi mamá. La extraño muchísimo. La quiero con toda mi alma. Vive en mi casa, la veo todos los días de mi vida. Vivo para mi madre y estoy feliz y orgullosa de eso, porque yo elegí que ella se mudara a mi casa cuando se enfermó” contó la cantante.