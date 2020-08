En las últimas horas, Ángel de Brito contó en su programa Los Ángeles de la Mañana que una figura del Cantando 2020 será reemplazada en el próximo ritmo, que es el cuarteto, debido a una fuerte lesión que vivió en la pista. Se trata de Carmen Barbieri, que en su gala de rock mostró el duro golpe que tuvo en el baño del estudio de canal Trece y luego en la pista, durante el ensayo general. A pesar de que la producción le insistió para que cantara otro día la capocómica se negó y salio al escenario.

Pero lamentablemente a pesar del buen puntaje que consiguió, en la proxima gala que le toque cantar no podrá salir a la pista y deberá ser reemplazada debido a su fuerte golpe. “La que va a ser reemplazada en la próxima gala de cuarteto, es la señora Carmen Barbieri. Va a salir de la pista porque está muy dolorida” comenzó diciendo de Brito. “Las fotos que mostraste ayer fueron tremendas” acotó Karina Iavícoli, una de sus angelitas.

“Se fue agravando el cuadro. Están analizando porque se están acortando los tiempos. Carmen tendría que cantar el miércoles que viene. Están pensando en un reemplazo por si Carmen no se puede sumar” explicó el conductor. La idea es que la figura que se sume tenga el mismo talento y trayectoria que Carmen Barbieri en el escenario, para que sea representada de la mejor manera y que su paso por el show no se vea afectado al no poder salir a defender su lugar.

“Estaba subiendo la tarima, y cuando va a la tarima, el pie le falló. Tremenda la caída de Carmen” comentó Ángel mientras en el aire de su programa se mostraba el video que pudieron captar las cámaras de seguridad del canal respecto a la caída de la mamá de Fede Bal. “Las tarimas desaparecieron. Para el aire tuvo que improvisar y sacar las tarimas por las dudas. Le sacaron la tarima que era parte de la apuesta y como es una artista hizo otra cosa y como tiene manejo de la pista lo resolvió” continuó explicando el conductor.

“No sé cómo salió a la pista después de esto, lo digo de verdad” agregó Yanina Latorre mientras veía las imágenes del golpe. A pesar de este duro momento, la noche en que Carmen salió a la pista, Marcelo Tinelli compartió por medio de su cuenta oficial en Twitter que la presentación de la exvedette tuvo el pico de rating más alto de todo el Cantando 2020 hasta el momento. Recordemos que a pesar de la buena aceptación que tiene el programa en las redes, por el momento no logra superar a Jesús, la novela de Telefe, en cuanto a rating televisivo.