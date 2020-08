El ex gobernador de Catamarca y actual senador nacional, Oscar Castillo, se mostró crítico ante la candidatura de Martel y Gómez para la Corte de Justicia, ya que considera que no tienen la experiencia suficiente para estar en el cargo:”ser idóneo para la Corte es más que tener título, lectura y comprensión de texto”. A su vez, dejó en claro que ser integrante de la Corte implica contar con trayectoria y preparación académica y jurídica como para ocupar ese cargo.

“Me parece que la Constitución tiene una palabra que es idoneidad. Esa palabra, desde el punto de vista estricto, es tener 35 años, saber leer y escribir, tener comprensión de texto y tener un título. Está perfecto, pero si a eso le exigimos una trayectoria mínima no solo en la actividad judicial sino catedrática. En fin, haber escrito un par de libros, tener opiniones sobre cuestiones jurídicas, toda una currícula. No opino de las personas pero estar en una Corte requiere de un nivel que carecen”, apuntó el senador.

En este sentido, Castillo coincidió con los abogados que presentaron la impugnación de las candidaturas de Martel y Gómez, alegando una “falta de idoneidad”: “Idoneidad es una palabra amplia, lectura y comprensión de texto y tener título podría ser, pero una Corte requiere mucha más sapiencia. Y si no se es un escritor de libros, un jurista, por lo menos muchos años de experiencia en el tema. La Corte es la última instancia de justicia a la que apelan los judiciables”, aseveró.

Reforma judicial nacional: ¿impunidad judicial?

A su vez, el senador criticó la reforma judicial a nivel nacional, ya que muchos opositores consideran que es una “reforma para la impunidad”: “Ayer, cuando dijeron que éste no era el proyecto de reforma judicial, surgieron varios nombres, como el de ‘creación de la impunidad judicial’, otro como una ‘gran creación de cargos’”.

En la sesión, en los últimos minutos el oficialismo modificó, con una improvisacion descomunal, todo el trabajo que se vino realizando. Fue vergonzoso. No se sabe ni siquiera qué se votó. #ReformaJudicialK #Senado — Oscar Castillo (@Oacastillo) August 28, 2020

En este sentido, dejó en claro que las modificaciones llevadas adelante por el oficialismo no son, justamente, para ayudar al pueblo ante injusticias: “Estamos reformando juzgados federales. Esas personas que entran, le roban a alguien y salen, esa justicia no es la que se toca. Aquí se reforma solo la justicia de Comodoro Py y de algunos juzgados que tocan delitos de corrupción y narcotráfico; ésta es otra mentira, la justicia normal no la tocan”, afirmó.