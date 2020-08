Patricio Arellano y Laura Novoa salieron anoche a la pista del Cantando 2020 para cantar en la ronda de rock nacional. Luego de su sorpresiva salvación por parte del público, la actriz sigue intentando sorprender al jurado con sus actuaciones, pero lamentablemente aún no lo logra. Anoche, Nacha Guevara destrozó la performance de la pareja, a pesar del gran cariño que siente por la actriz.

“¿Cómo tenés que remar Patricio? Si, porque mamma no estás arrancando y tenés con qué.Qué es lo que está pasando, ¿estás incómoda? Es como que no arrancás. No sé, eso lo sabrás vos. Yo veo que estás contenida con miedo a hacer algo y eso tiñe todo y vos como actriz lo sabés más que nadie y eso hace que no suceda nada” comenzó diciendo filosa la rubia del jurado. La participante se mostró muy sorprendida con las palabras de su colega.

“Él hace un esfuerzo enorme, pero no hay una pareja. Además, hay desafinaciones” continuó. En ese momento, la coach del equipo pidió la palabra y se manifestó molesta con las palabras de Nacha y sintió que no estaba reconociendo todo el esfuerzo de Laura Novoa para poder salir a la pista a dejar lo mejor de sí. “Es su posición, siento que lo que hacemos es con pasión y sobre mi pasión no puede opinar nadie porque yo soy muy apasionada. No le gustó y tiene todo el derecho del mundo” explicó Novoa sobre la devolución de Nacha Guevara ante la consulta de Ángel de Brito al verla un poco molesta con lo que estaba escuchando.

“No estoy diciendo que no seas trabajadora, que no seas disciplinada, que no seas una estupenda profesional, eso está fuera de toda duda aquí, porque tenés una carrera que lo avala y que yo respeto profundamente. Lo que digo es que no estás sacando a relucir tu gran actriz” arremetió la jurado. “Lo que pasa que a mí me gustaría que esté lleno de actores el Cantando porque necesitamos trabajar, pero esta todo bien… que no sea cantante es lógico” se defendió diciendo Laura.

Estas últimas frases de la participante hicieron ruido en Karina La Princesita, que también la cuestionó por sus dichos. “Entiendo que hablás de tu lado de actriz, pero hay mucha gente sin trabajo y ojalá que haya trabajo para todos y no solamente para los actores” expresó la cantante tropical. Recordemos que en el ritmo anterior se cruzaron duramente ya que la cantante sintió que, con su forma de interpretar la cumbia, Laura, le estaba faltando el respeto al ritmo y que había optado por ir por el lado fácil en lugar de poner su creatividad para presentarse de otra manera.