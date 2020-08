En el distrito minero de Fiambalá se encuentra Tatón, uno de los tantos pueblos aislados por falta de mantenimiento en los caminos. La intendente del lugar Roxana Paulón (Frente de Todos, el mismo partido del gobernador Raúl Jalil) parece hacer de las suyas y todavía no inaugura ninguna obra pública para el bienestar de la zona.

El camino a Tatón es intransitable y en estos pueblos aislados ruegan por no tener enfermos, sino lo traerán en angarilla o en burro al hospital más cercano. Cabe recordar que Fiambalá es un distrito minero y conocer esto mantiene la otra cara de la riqueza para unos pocos porque los habitantes no importan. Esta es una cuestión de vida o muerte.

Esta realidad es de vida o muerte porque no se habla de un paseo turístico, acá se ponen en riesgo las garantías de los caminos que implica un abandono hacia esos pueblos. Constituiría un abandono de persona, el abandono político a la comunidad de Fiambalá. Esto es tan grave como dejar pasar transportistas sin pedirles los estudios para descartar el coronavirus.

Queda plasmado así el incumplimiento de los deberes del funcionario público al ser un elemento esencial el camino para la llegada de los profesionales de la salud, entre otros es una herramienta esencial. Si estos pueblos no tienen caminos en buenas condiciones el personal que trabaja en la prevención del covid-19 no puede acceder, ellos no tienen obligación de tener una 4 × 4, que ni siquiera les facilita el municipio o la gobernación.

Además, esto no solo tiene que ver con lo sanitario y con sacar un enfermo de lugar, sino también con la subsistencia de los ciudadanos. Cómo se proveen esos pueblos de las cosas primordiales y básicas, cómo se hace para que llegue mercadería y todo lo que necesitan para la supervivencia en tiempos de pandemia. A lo que se suma que los accesos en el interior de la provincia están cerrados por el coronavirus cómo se llega a estos últimos pueblos donde existen personas y no números.