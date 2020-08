En la mañana del jueves, Mica Viciconte confirmó que se incorporará en el Cantando 2020. Aún no se conoce con certeza cuándo comenzará, pero muchos especularon que será en el cuarteto, el próximo ritmo. A su vez, la joven habló sobre su actual relación con Laurita Fernández, con quien tuvo un fuerte cruce en el Bailando. Por último, la mediática reveló quién será su soñador, lo que provocó un fuerte ida y vuelta con Yanina Latorre: “Ni se te ocurra venir”.

Luego de confirmar su participación, Ángel De Brito comentó: “Ya empezaste a ensayar, ya tenés compañero”. “Sí tengo compañero y Yanina lo conoce”, disparó Mica, sorprendiendo a la angeltia que aún no estaba al tanto. Rápidamente, Latorre reaccionó: “¿Es mi primo? ¡Ay, me das una alegría, te quiero un montón, voy a todas tus previas!”. Sin embargo, al escuchar la declaración, la joven se lo prohibió rotundamente.

“No, pará que yo no soy Lola (Latorre), ¿eh? Ni se te ocurra venir”, le advirtió Viciconte. No obstante, Yanina no se dio por vencida y aseguró: “Voy a ir igual, tengo a mi primo ahí. Lo defiendo a él, hay un talentoso en la familia, ¡dejame aplaudir! ¡Alguien que canta!”. Finalmente, la actual pareja de Fabián Cubero reveló el nombre de su compañero. “Va a estar Alejandro Gallo cantando conmigo”, detalló la mediática.

Por último, Latorre cerró con humor: “¡Ay, no sabés la alegría que me das! ¡Agarrate que Dora va a ir a congelar gente! Mamá va por vos ahora a defenderte a muerte. ¿Te das cuenta de que somos una mafia?”. Mica se limitó a festejar. A su vez, la enemiga mediática de Nicole Neumann se refirió al rol de Laurita Fernández como conductora, y la manera en que se llevarán en la pista del Cantando 2020.

“Si no me falta el respeto, está todo bien y la voy a respetar como conductora. Trabajé cuatro años siendo ella la conductora de Combate, sé cómo trabaja y creo que ella sabe cómo trabajo yo. Si no hay falta de respeto, va a haber la mejor, eso siempre. Profesionalmente, ¿no? Desde esas peleas no compartimos nada más, desde que se comía la banana y me faltaba el respeto”, concluyó picante Mica Viciconte.